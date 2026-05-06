        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Türk Eximbank’tan 650 milyon dolarlık tahvil ihracına yoğun ilgi

        Türk Eximbank, uluslararası piyasalarda 3 yıl vadeli 650 milyon dolar tutarında tahvil ihraç etti; işleme yaklaşık 2,5 milyar dolarlık talep gelirken, ihraç büyüklüğü talep doğrultusunda artırıldı

        Türk Eximbank, uluslararası sermaye piyasalarında 3 yıl vadeli 650 milyon dolar tutarında tahvil ihracı gerçekleştirdi.

        Küresel piyasalarda belirsizliklerin sürdüğü bir dönemde yapılan ihraçta, İngiltere, Amerika, Ortadoğu ve Asya başta olmak üzere farklı bölgelerden yaklaşık 2,5 milyar dolar tutarında talep geldi. Talep doğrultusunda başlangıçta 500 milyon dolar olarak planlanan ihraç büyüklüğü 650 milyon dolara çıkarıldı. Tahvilin nihai getirisi, başlangıç seviyesine göre 47,5 baz puan düşüş gösterdi.

        İşlemde yeni ihraç primi oluşmadı. ABD Hazine tahvilleri referans alındığında hesaplanan risk primi, Türk Eximbank’ın önceki işlemlerine kıyasla daha düşük seviyede gerçekleşti.

        116 KURUMSAL YATIRIMCI KATILDI

        Tamamı Türkiye Hazinesi’ne ait olan Türk Eximbank’ın gerçekleştirdiği işleme toplam 116 kurumsal yatırımcı katıldı. Yatırımcı dağılımında Avrupa yüzde 59, Ortadoğu ve Asya yüzde 21, Amerika ise yüzde 20 pay aldı. Yatırımcıların yüzde 78’ini uluslararası varlık yönetim şirketleri ve kurumsal yatırımcılar oluşturdu.

        Bu tahvil ihracıyla birlikte Türk Eximbank, 2026 yılının ilk dört ayında uluslararası piyasalardan toplam 4 milyar dolar kaynak sağladı.

        Küresel piyasalardaki belirsizliklere rağmen son derece başarılı bir tahvil ihracı gerçekleştirmekten dolayı mutlu olduklarını belirten Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, “Sağladığımız 650 milyon dolar tutarındaki kaynak, Türk Eximbank’ın orta ve uzun vadeli fonlama stratejisinin önemli bir bileşenini oluşturuyor. Zorlu küresel piyasa koşullarına rağmen yaklaşık 2,5 milyar dolar düzeyinde talep toplanması, Türk Eximbank’ın uluslararası yatırımcılar nezdindeki güçlü konumunu ve Türkiye ekonomisine duyulan güveni açık biçimde ortaya koymaktadır. Güçlü talep sayesinde tahvil getirisinin 47,5 baz puan iyileşmesi de bizim için sevindiricidir. Bu sonucun; jeopolitik gelişmelerin ve dalgalı makroekonomik görünümün belirleyici olduğu bir dönemde elde edilmesi ise ayrıca önem taşımaktadır. Uygun ihraç zamanlamasının isabetli şekilde değerlendirilmesi ve süreç boyunca sürdürülen disiplinli iletişim, bu başarının temel unsurları arasında yer almıştır. Türk Eximbank olarak, ihracatçılarımızın uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü artırmaya yönelik uygun koşullu finansman sağlamayı ve Türkiye’nin dış ticaret hedeflerine katkı sunmayı kararlılıkla sürdüreceğimizi bir kez daha vurgulamak istiyorum” ifadelerini kullandı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Axios: ABD ve İran anlaşmaya varmak üzere
        Aziz Yıldırım'dan adaylık açıklaması!
        Fenerbahçe'de Barış Göktürk adaylıktan çekildi!
        TOKİ'den başvuru bedeli iadesi açıklaması
        Icardı ve Galatasaray yol ayrımında!
        Komşusunun parmağını ısırıp koparttı!
        Petrolde sert düşüş
        Çanakkale Savaşları'nda eşine yazmış! "Bize eğlence gibi geliyor"
        Boşanma başvurusu yapan enişteye 7 kurşun!
        Yüksek faiz sürdürülebilirliği bozuyor
        Biletleri 12 dakikada tükendi
        Eski bakanın kardeşi yaralı bulundu
        Azra 8, Selim 5 yaşındaydı... Fosfor sinir gazı tespit edildi!
        Dünyanın en kibar ülkeleri belli oldu
        Buz sayesinde milyonlar kazandılar!
        Şarkıcı Vahap Canbay'a 4 yıla kadar hapis istendi!
        Köpek kavgasında baba ile oğlu tarafından döverek öldürüldü!
        "Türklerden ilgimi çeken erkek yok"
        Fenerbahçe Beko, Final Four aşkına!
