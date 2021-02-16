Türk filmleri 'Dünya Sineması'nda

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Hindistan'da düzenlenen 18'inci Chennai Uluslararası Film Festivali, Hindistan'ın Tamil Bölgesi'nin en büyük festivali. En önemli özelliği ise geçtiğimiz senelerde dünyanın A sınıf festivallerinden ödüller almış veya yarışma kategorisine seçilmiş en iyileri Hindistan'da 'Dünya Sineması' adı altında göstermesi.

Bu yıl; 2020 Oscar adayları, Cannes Film Festivali, Berlin Film Festivali, Venedik Film Festivali, Locarno Film Festivali, Roterdam Film Festivali, Busan Film Festivali ve Fecr Film Festivali'nden ödüller almış ya da yarışma kategorisine seçilmiş 40'a yakın filmi ve bir o kadar daha diğer önemli festivallerde boy göstermiş filmleri 'Dünya Sineması' adıyla Hindistan'daki sinema salonlarında seyirciyle buluşturacak.

O filmlerden biri de 'Bir düş Gördüm' olacak.

'Bozkır', 'Bir Nefes Daha' ve 'Nasipse Adayız' da Chennai Uluslararası Film Festivali'nde gösterilecek.