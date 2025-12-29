Türk futbolunun 2025 özeti

OSİMHEN TRANSFERİYLE REKOR KIRILDI

Galatasaray, kiralık olarak forma giyen Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'in bonservisini alarak rekor bir harcama yaptı.

Geçen sezon başında sürpriz bir şekilde İtalyan takımı Napoli'den Osimhen'i kiralayan sarı-kırmızılı ekip, dünya futbol kamuoyunda ses getirdi. Takımın şampiyonluğundan büyük katkısı bulunan yıldız santrfor, özellikle Suudi Arabistan'dan çok yüksek rakamlı teklifler alsa da Galatasaray'da kalmayı tercih etti.

Sarı-kırmızılı kulüp de Osimhen için Napoli'ye 75 milyon avro ödeyerek Türk futbol tarihinin bonservis rekorunu kırdı.

Galatasaray ayrıca Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Wilfried Singo için yaklaşık 31 milyon avro, milli kaleci Uğurcan Çakır için ise 27,5 milyon avro bonservis bedeli ödedi. Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa futbolunun en önemli orta saha oyuncularından İlkay Gündoğan'ı da bedelsiz olarak kadrosuna kattı.