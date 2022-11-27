Türk futbolunun "Büyük Mehmet"i hayatını kaybetti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol
ABONE OL

Türk futbolunun "Büyük Mehmet"i hayatını kaybetti

A Milli Futbol Takımı, Galatasaray ve Fenerbahçe formaları giyen "Büyük Mehmet" lakaplı Mehmet Oğuz hayatını kaybetti.

Türk futbolunun
AA

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Türk futbolunun değerli isimlerinden, A Milli Takımımızın eski oyuncusu Mehmet Oğuz'un vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Mehmet Oğuz'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, Galatasaray, Fenerbahçe ve tüm spor camiasına başsağlığı dileriz." denildi.

Mehmet Oğuz 19'u A Milli Takım ve 6'sı 21 Yaş Altı Milli Takımı olmak üzere toplam 25 kez ay-yıldızlı formayı giydi. Futbola başladığı Galatasaray'da uzun yıllar görev alıp kaptanlık yapan ve "Büyük Mehmet" lakabıyla bilinen Oğuz, kariyerinin son bölümünde Fenerbahçe'de forma giymişti.

Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamada ise, "Kulübümüzde uzun yıllar forma giyerek takım kaptanlığı yapan, 'Büyük Mehmet' lakabıyla bilinen, Türk futbolunun değerli isimlerinden Mehmet Oğuz’un vefat haberini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Mehmet Oğuz'a Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve Türk spor camiasına başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Belçika Fas maç sonucu ve maç özeti
FUTBOL Fas, Belçika'yı devirdi!
Galatasaray transferde rotayı İngiltere'ye çevirdi! Okan Buruk forvete onu istiyor! - Son dakika Galatasaray transfer haberleri
FUTBOL Okan Buruk forvete onu istiyor
Galatasaray, hazırlıklarına devam etti
FUTBOL Galatasaray, hazırlıklarına devam etti
Altay Başkanı Dündar'dan açıklama: "Canımız sıkkın"
FUTBOL Altay'dan tepki: "Canımız sıkkın"
Göztepe - Altay derbisi yarıda kaldı: Taraftarlar yaralandı, kaleciye saldırıldı
FUTBOL İzmir derbisi yarıda kaldı!
Göztepe - Altay maçı yarıda kaldı: Tribünlerden havai fişek atıldı, kaleciye taraftar saldırdı
FUTBOL Göztepe - Altay maçı yarıda kaldı
Erzurumspor FK: 1 - Beyçimento Bandırmaspor: 2 | MAÇ SONUCU
FUTBOL Erzurum'da kazanan Bandırmaspor!
Adnan Polat: İnşallah şampiyon olacağız
FUTBOL "İnşallah şampiyon olacağız"
Galatasaray'da eski başkan Mustafa Cengiz, kabri başında anıldı
FUTBOL Mustafa Cengiz, kabri başında anıldı
Cristiano Ronaldo'ya futbol tarihin en yüksek teklifi! 225 milyon dolar... - Son dakika futbol haberleri
FUTBOL Ronaldo'ya dudak uçuklatan teklif!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.