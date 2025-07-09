Türkiye’de futbolun yaygın takip edilmesine rağmen, her üç taraftardan ikisinin Süper Lig maçlarını korsan yollarla izlediği ortaya çıktı. Özellikle yüksek platform ücretleri ve içerik çeşitliliği, izleyicileri yasa dışı yayınlara yönlendiriyor.

⚽️ Türk futbolunun marka değerine darbe: Korsan Yayın



🎙️ Dosya haberi, Bakış Açısı'nda @ataslck ve @ayagizsungur, ele aldı. pic.twitter.com/VFb5XkMcWz — HT Spor (@HTSpor) July 9, 2025

Son yedi yılda yayın gelirlerinde 318 milyon dolarlık düşüş yaşanırken, bu durum özellikle Anadolu kulüplerinin mali yapısını zorluyor. Yayıncı kuruluş beIN Sports, korsan yayıncılıkla mücadelenin yalnızca teknik değil, sosyoekonomik ve hukuki bir boyutu da olduğuna dikkat çekti.

Araştırmalara göre İngiltere Premier Ligi kulüpleri maç başına 1 milyon sterlin, Fransa Ligue 1 ise yıllık 500 milyon euro kayba uğruyor. Türkiye’de de benzer bir tablo söz konusu. Yayın gelirlerinin kulüplerin yıllık bütçelerinde %80’e kadar yer tuttuğu düşünüldüğünde, korsan yayınların kulüp ekonomileri üzerindeki etkisi hayati boyutlara ulaşıyor.

Federasyon, kulüpler ve yayıncılar korsanla mücadelede birlik çağrısı yaparken, taraftarların da bilinçlendirilmesi gerektiği vurgulanıyor. Ayrıca yasal düzenlemelerin artırılması ve uygulamaların sıkılaştırılması da mücadelenin temel adımları arasında yer alıyor.