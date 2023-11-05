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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği güncellendi - İş-Yaşam Haberleri

        Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği güncellendi

        Avrupa Birliği'nin (AB) bulaşanlar ile ilgili tüzüğü dikkate alınarak hazırlanan Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği'nde güncelleme yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 10:43 Güncelleme: 05.11.2023 - 10:43
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        Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği güncellendi
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        Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan söz konusu yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

        Yönetmelikle, gıdaya kasten ilave edilmediği halde birincil üretim aşaması dahil gıdanın üretim, imalat, işleme veya muhafaza aşamalarında ya da çevresel bulaşma sonucu gıdada bulunabilen bulaşanlar için maksimum limitler belirlendi.

        Öte yandan, yönetmelikte yer almayan ancak bilimsel çalışmalar sonucu gıda güvenilirliğini tehdit edeceği ortaya konulan bulaşanlar için, Bakanlığın talimatlarıyla gıda işletmelerinin önlem almaları sağlanacak.

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