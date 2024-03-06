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        Haberler Spor Voleybol Türk Hava Yolları:3 - Çukurova Belediyespor: 0 |MAÇ SONUCU - Voleybol Haberleri

        Türk Hava Yolları:3 - Çukurova Belediyespor: 0 |MAÇ SONUCU

        Sultanlar Ligi 24. hafta karşılaşmasında Türk Hava Yolları evinde Çukurova Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 16:32 Güncelleme: 06.03.2024 - 16:35
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        Türk Hava Yolları'ndan net galibiyet!
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        Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi 24. hafta karşılaşmasında Türk Hava Yolları, Çukurova Belediyespor'u 3-0 yendi.

        Salon: Burhan Felek Voleybol

        Hakemler: Ramazan Çevik, Sadettin Kıral

        Türk Hava Yolları: Carneiro, Bergmann, Dicle Nur Babat, Van Ryk, Neriman Özsoy, Kübra Akman (Melis Yılmaz, Vasilantonaki, Sıla Çalışkan, Şeyma Ercan, Derya Güç)

        Çukurova Belediyespor: Stojiljkovic, Dimitrova, Yasemin Güveli, Fabris, Ezgi Bektaş, Büşra Güneş (Berin Yıldırım, Leyva, Nur Sevil Gökbudak, Berra Eren, Ceren Önal, Ezgi Uludağ)

        Setler: 28-26, 25-23, 30-28

        Süre: 92 dakika (28, 31, 33)

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