Ülkemizi 2020 CEV Challenge Kupası Kadınlar kategorisinde temsil eden Türk Hava Yolları, son 32 turu ilk karşılaşmasında İspanya’nın Ibsa CV CCO 7 Palmas takımını 25-22, 25-21 ve 25-15‘lik setlerle 3-0 yendi. Temsilcimizde, 16 sayıyla Hollandalı smaçör Anne Buijs ile 12 sayıyla Çek pasör Aneta Havlickova galibiyette öne çıkan isimler old. Karşılaşmanın rövanşı, 4 Aralık Çarşamba günü, saat 16.30’da TVF Burhan Felek Voleybol Salonu’nda oynanacak.

Türk Hava Yolları, İspanyol temsilcisine her iki karşılaşmanın sonunda puan olarak üstünlük kurarsa, adını 2020 CEV Challenge Kupası’nda son 16 turuna yazdıracak. İki karşılaşmanın sonunda puan eşitliği söz konusu olursa altın set kuralı devreye girecek ve ikinci karşılaşmanın bitiminden hemen sonra 15 sayı üzerinden oynanacak olan altın seti kazanan ekip son 16 turuna adını yazdıracak. Temsilcimiz, turu geçerse son 16 karşılaşmasında CSM Lugoj – Dukla Liberec eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

SÜMEYYE BOYACI DA MÜCALEDEYİ İZLEDİ

Ayrıca Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 16'lı final turunda, İspanyol temsilcisi Ibsa CV CCO 7 Palmas takımı ile karşılaştığı birinci müsabakaya Sümeyye Boyacı’yı da davet etti. Kulüp tarafından yapılan basın duyurusunda, “Farklılıkların hiç kimse için engel oluşturmadığı engelsiz bir dünya umuduyla, tüm engellilerin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü kutluyor, kendilerine huzurlu ve mutlu bir ömür diliyoruz’’ denildi.

Türk Hava Yolları’nın 3-0’lık üstünlüğü ile biten karşılaşmanın sonunda Türk Hava Yolları İcra Komitesi ve Yönetim Kurulu Başkanı aynı zamanda Türk Hava Yolları Spor Kulübü’nün de Başkanı olan İlker Aycı takımı tebrik etmek için sahaya indi ve Sümeyye Boyacı’ya da davete katılım gösterdiği için teşekkür ederek, başarı temennilerini iletti.

Dünya çapında kazandığı başarılar ile ülkemizi gururlandıran ve en son Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası’nda Dünya ikincisi olan 2003 doğumlu Milli yüzücümüz Sümeyye Boyacı’ya Türk Hava Yolları Takım Kaptanı Aneta Kocmanova Havlickova, tüm özel gereksinimli bireyler adına çiçek ve plaket takdim etti.