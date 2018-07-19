Öncel, yaptığı açıklamada, Türk markalarının geçen yıl 650 mağaza açtıkları yurt dışındaki büyüme stratejilerini bu yıl da sürdürdüğünü kaydederek, Türk markalarının yurt dışında ortalama her gün en az iki yeni mağaza açtığını söyledi.
Yurt içinde karlılığın giderek düşmesinin markaları yurt dışı arayışlarına hız vermek durumunda bıraktığını dile getiren Öncel, önceki yıllarda dövize endeksli yapılan ve güncellenemeyen kira kontratları ile ham madde maliyetlerindeki artış ve ithalat vergilerinin karlılığı düşürdüğünü anlattı.
Öncel, BMD üyesi markaların 2017'de yurt dışında 650 yeni mağaza açtığını anımsatarak, "2018'e başlarken 100 markamızın 108 ülkede 3 bin 150 mağazası ve 11 bin 500'e yakın satış noktası bulunuyordu. Markalarımızın 2015 ve öncesinde imzaladıkları kontratlara yönelik sıkıntıları hala tam olarak çözülmedi." diye konuştu.
Ülke dışındaki fırsatları değerlendirmeye ağırlık verdiklerini aktaran Öncel, "Markalarımızın planlamalarına baktığımızda yurt dışında her gün ortalama iki yeni mağaza açtığımızı söyleyebiliriz. Yıl sonunda yurt dışı mağaza sayımızın 4 bine, 2020’de ise 6 bin sınırına yaklaşacağını öngörüyoruz." ifadesini kullandı.
"RUSYA 515 MAĞAZA İLE İLK SIRADA"
Öncel, Türk markalarının bugüne kadar en çok mağazayı Rusya'da açtığını belirterek, 2017 sonu itibarıyla Rusya'da Türk markalarının 515 mağazası olduğunu bildirdi.
Sinan Öncel, bu alanda Rusya'yı 264 mağaza ile Suudi Arabistan, 227 mağaza ile Kazakistan, 199 mağaza ile İran, 181 mağaza ile Ukrayna, 134 mağaza ile Romanya, 128 mağaza ile Irak, 125 mağaza ile Azerbaycan, 102 mağaza ile KKTC, 75 mağaza ile Gürcistan'ın takip ettiği bilgisini verdi.
Yurt dışındaki mağazaların yaklaşık üçte ikisinin bu 10 ülkede faaliyetlerini sürdürdüğünü dile getiren Öncel, "Coğrafi bölgeler olarak baktığımızda ise mağazaların yüzde 41'inin Rusya ile Ukrayna, Kazakistan, Azerbaycan gibi Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerinde bulunduğunu görüyoruz. Avrupa ve Orta Doğu ülkeleri yüzde 25'er payla iki ve üçüncü sırayı paylaşıyor. Mağazalarımızın yüzde 6'sı Kuzey Afrika'da, yüzde 3’' ise yukarıdaki saydığımız coğrafyanın dışındaki ülkelerde faaliyetlerini sürdürüyor." dedi.
Öncel, kısa ve orta vadede mevcut dağılımda çok ciddi bir değişiklik öngörmediklerini, markaların bir yandan bulundukları ülkelerde derinleşip kök salarken öte yandan da diğer ülkelerdeki fırsatları değerlendirmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.
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