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        Haberler Yemek Yapma Türk mutfağının geleneksel lezzeti: Yüksük çorbası nasıl yapılır, tarifi nedir?

        Türk mutfağının geleneksel lezzeti: Yüksük çorbası nasıl yapılır, tarifi nedir?

        Malzemelerini hazırladıktan sonra hızlıca yapabileceğiniz, pratikliği sayesinde sizi yormayacak ama bir kâse ile sizi doyurmayı da başaracak enfes bir lezzet: yüksük çorbası. İşte pratik tarifi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.12.2023 - 14:51 Güncelleme: 24.12.2023 - 14:51
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        Yüksük çorbası nasıl yapılır?
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        Geleneksel Türk mutfağının en özel çorbalarından biri olan yüksük çorbası, lezzetiyle çok sevilen bir tariftir. Peki, yüksük çorbası nasıl yapılır, tarifi nedir? İşte detaylar…

        YÜKSÜK ÇORBASI MALZEMELERİ NELER?

        2 yemek kaşığı domates salçası

        2 yemek kaşığı tereyağı

        3,5 su bardağı dondurulmuş mantı

        2 su bardağı haşlanmış nohut

        6,5 su bardağı et suyu

        3 çay kaşığı kuru nane

        2 çay kaşığı tuz

        YÜKSÜK ÇORBASI NASIL YAPILIR?

        Tereyağını bir tencerede hafif eritin.

        Üzerine salçayı ilave edin.

        Birkaç dakika kavurun.

        Üzerine et suyunu ilave edin.

        Kaynamaya bırakın.

        Et suyu kaynadığında, içerisine mantıları ve haşlanmış nohutları atın.

        Ardından tuz ve naneyi ekleyin.

        Mantılar yumuşayana dek pişirin.

        Sıcak olarak servis edin

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        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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