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2017 yılına İstanbul’da kurulan mobil oyun stüdyosu Libra Softworks, Türkiye odaklı özel sermaye şirketi Actera’nın öncülüğünde gerçekleşen yatırım turunda Esas Holding’in katılımıyla 30 milyon dolar yatırım aldı.

Global çapta milyonlarca kişinin oynadığı oyunlar geliştirmeyi hedefleyen Libra Softworks, son oyunu Joy Blast’ın global lansmanı ve yeni oyunlar geliştirmek amacı ile yatırım turuna çıkmıştı. Geliştirdiği Joy Blast isimli fizik bazlı Match-3 oyunu ile dikkat çeken Libra Softworks, bu yatırım turuna öncülük eden Actera ve Türkiye’nin önde gelen yatırım grubu Esas Holding’in katılımıyla 30 milyon dolar yatırım aldı. Yatırım ile ilgili olarak yapılan açıklamada, “Libra, bu yatırımla Türkiye’nin en değerli mobil oyun şirketlerinden biri oldu” denildi.

Libra Softworks ekibi, Match-3 Puzzle oyunlarına farklı yaklaşımı ile küresel ölçekte bir başarı yakalamayı hedefliyor. Enes Dişli önderliğinde 2017’de kurulan şu ana kadar 6 oyun yayınlayan Libra’nın global ölçekte 10 milyondan fazla oyuncusu bulunuyor.

"JOY BLAST OYUNU İLE KÜRESELDE BÜYÜYECEĞİZ"

Libra Kurucusu ve CEO’su Enes Dişli, aldıkları yatırıma ilişkin olarak şunları söyledi:

“Çok genç ve küçük bir ekiple yola çıktık, Joy Blast’ı bu noktaya getirdiğimiz için gururluyuz. Bundan sonra amacımız hem Joy Blast’ı hem de ekibimizi hızla büyütmek olacak. Libra Softworks, önümüzdeki dönemde yeni oyunlarıyla ve yeni ekip arkadaşlarıyla globalde de parlamaya devam edecek.”

Yatırıma ilişkin Actera’dan yapılan açıklamada “Libra’nın piyasaya yeni sunacağı Joy Blast oyununun global ölçekte hem ülkemizin ihracatına hem de istihdama fayda sağlayacağına inanıyoruz. Mobil oyun sektöründe Türkiye’nin çok daha iyi yerlere gelebilmesi için ülkemizin başarılı oyun şirketlerine yatırım yapmaya devam edeceğiz” denildi.

ESAS HOLDİNG: OYUN SEKTÖRÜNE BU YATIRIM İLE GİRİYORUZ

Esas Holding yetkililerinin yaptığı açıklamada ise şu görüşlere yer verildi: “Ülkemizdeki teknoloji tabanlı girişimlere yatırım yapma hedefimiz çerçevesinde mobil alanda dünyanın en ilgi çeken pazarlarından biri haline gelen Türk oyun sektörüne, Libra yatırımı ile giriş yapmış olmaktan dolayı çok heyecanlıyız. Ülkemize katma değer sağlayan ve global ölçekte başarılı olmayı hedefleyen şirketleri desteklemeye devam edeceğiz.”

Ortaklık sürecinde Libra Softworks’ün danışmanlığını Gen Temizer Özer Avukatlık Bürosu, Actera ve Esas Holding’in danışmanlığını ise Core Finance, Verdi Avukatlık Ortaklığı, Çalışkan Okkan Toker Avukatlık Ortaklığı ve PWC Türkiye üstlendi.