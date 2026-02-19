Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik Türk savaş uçakları Karadeniz'de eğitim uçuşu yaptı | SON DAKİKA HABER

        Kadın savaş pilotumuzdan Karadeniz'de eğitim uçuşu

        Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait çeşitli üslerden havalanan uçaklarla Karadeniz'in doğusunda eğitim uçuşu yapıldığını bildirdi. Paylaşımda bir kadın F-16 pilotunun, Karadeniz üzerinde uçuş yaptığı anlara ilişkin kokpit içi ve dışından görüntüler de yer aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2026 - 15:02 Güncelleme: 19.02.2026 - 15:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kadın savaş pilotumuzdan Karadeniz'de eğitim uçuşu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Milli Savunma Bakanlığı'nın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Karadeniz'in doğusunda Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait çeşitli üslerden havalanan muharip ve destek uçaklarımızla eğitim uçuşu başarıyla icra edildi.

        Karadeniz'in hırçın suları üzerinde, bir kadının zarafetiyle yükselen çelik kanatlar... Gökyüzü hiç bu kadar asil olmamıştı." ifadeleri kullanıldı.

        Paylaşımda bir kadın F-16 pilotunun, Karadeniz üzerinde uçuş yaptığı anlara ilişkin kokpit içi ve dışından görüntüler de yer aldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İstanbul Havalimanı'nda 2 yolcunun bagajından 20 Afrika papağını çıktı

        Libya'dan İstanbul Havalimanı'na gelen iki yolcunun bagajlarında yapılan aramalarda 20 Afrika papağını ele geçirildi.

        #Milli Savunma Bakanlığı
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        5 günlük bebeği darp eden hemşireden "Pes" dedirten savunma!
        5 günlük bebeği darp eden hemşireden "Pes" dedirten savunma!
        Kral Charles'ın kardeşi Andrew Mountbatten-Windsor gözaltına alındı
        Kral Charles'ın kardeşi Andrew Mountbatten-Windsor gözaltına alındı
        Yaya geçidinde öldürmüştü! Bebek katiliyle ilgili flaş gelişme!
        Yaya geçidinde öldürmüştü! Bebek katiliyle ilgili flaş gelişme!
        Topçular Kulübü'nün 8. bölümü yayında!
        Topçular Kulübü'nün 8. bölümü yayında!
        "5 valeden 2'si gerçek vale değil!"
        "5 valeden 2'si gerçek vale değil!"
        Devler peşinde!
        Devler peşinde!
        İsrail Lübnan sınırında alarm seviyesini artırdı
        İsrail Lübnan sınırında alarm seviyesini artırdı
        Makak maymunlarına özenle bakılıyor
        Makak maymunlarına özenle bakılıyor
        ABD'de yetişip Çin için yarışan sporcu, olimpiyatlara damga vurdu
        ABD'de yetişip Çin için yarışan sporcu, olimpiyatlara damga vurdu
        İşte Tedesco'nun Nottingham Forest 11'i!
        İşte Tedesco'nun Nottingham Forest 11'i!
        Oruç hangisi ile açılmalı?
        Oruç hangisi ile açılmalı?
        "Evimizdeyiz, güç bizim elimizde"
        "Evimizdeyiz, güç bizim elimizde"
        19 yaşında canını aldılar! İşte kanlı infazın gerekçesi!
        19 yaşında canını aldılar! İşte kanlı infazın gerekçesi!
        Patronunun boğazını kesmişti! 38 milyon TL'lik çek kayıp!
        Patronunun boğazını kesmişti! 38 milyon TL'lik çek kayıp!
        Tepkiye neden olmuştu... Ahırda işkenceye yeniden gözaltı!
        Tepkiye neden olmuştu... Ahırda işkenceye yeniden gözaltı!
        Adliyeye sevk edildiler
        Adliyeye sevk edildiler
        Oruç tutarken enerji düşüklüğü nasıl önlenir?
        Oruç tutarken enerji düşüklüğü nasıl önlenir?
        Terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşama
        Terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşama
        Konut satışlarında hafif gerileme
        Konut satışlarında hafif gerileme
        Ramazan Günlüğü ilk bölüm
        Ramazan Günlüğü ilk bölüm