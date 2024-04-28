Türk silahı ABD'de polis silahı oldu

Geçtiğimiz hafta içinde görev tabancalarını teslim alan Teksas'taki Galveston polis departmanında görevli polis memurları, departman poligonunda silahları denedi. Yeni beylik tabancası SAR9 SOCOM ile ilgili beğenilerini dile getiren polis memurları, güvendikleri bir tabanca ile hizmet vermekten daha rahatlatıcı bir duygu olmadığını söyledi.

Departmanın polis şefi Doug Balli, SAR9 SOCOM’un sağladığı kusursuz atış konforundan övgüyle söz etti.

"ABD, ETKİLİ OLMAK İSTEDİĞİMİZ ÖNEMLİ BİR PAZAR"

Sarsılmaz'ın geliştirdiği 300'ün üzerinde askeri ve sivil modelin, 80'den fazla ülkenin silahlı kuvvetleri, emniyet teşkilatları ve sivil kullanıcıları tarafından tercih edildiğini vurgulayan Sarsılmaz Yönetim Kurulu Başkanı Latif Aral Aliş, "SAR9 SOCOM'un Teksas polis departmanının 5 görev silahından biri olarak seçilmesi bizi çok mutlu etti. ABD emniyet teşkilatının bir bölümünün bu özel silahı kullanacak olması çok güçlü bir motivasyon. Öte yandan sivil pazarda devletler dışında en önemli pazar ABD pazarı. 340 milyonluk ABD nüfusuna karşılık ülkedeki silah sayısı 393 milyonun üzerinde bulunuyor. Pandemi sonrasında ABD’de silah satışlarında ciddi bir artış da yaşandı. Tüm bunları değerlendirerek ABD’de üretime başlama kararı aldık ve hızla üretim hattımızı kuruyoruz" dedi.

REKLAM Latif Aral Aliş, ABD'nin yanı sıra tüm Amerika kıtasına açılma planlarının gündemde olduğunu belirterek "Güney Amerika'da çok önemli potansiyel görüyoruz. Kuracağımız ihracat hattıyla burada bilinirliğimizi artıracak çalışmalar yapacağız" dedi. Sarsılmaz'ın Amerika Birleşik Devletleri distribütörü SAR USA yetkilileri SAR9 SOCOM'un Teksas’taki Galveston Polis Departmanı'nın görev silahlarından biri olarak seçilmesinin ABD pazarında önemli bir eşiğin daha aşılması anlamına geldiğini belirttiler. SAR USA yetkilileri "Sarsılmaz Silah Sanayi'nin ileri teknoloji ürünlerini 2017 yılından bu yana ABD'de ağırlıklı olarak sivil silah tutkunlarıyla buluşturduk. Şimdiki hedefimiz ise ABD polis teşkilatlarına yönelik yaptığımız çalışmalar neticesinde, Sarsılmaz silahlarını Türkiye'de olduğu gibi ABD'de de polis teşkilatlarının ilk tercihi haline getirmek" dedi.