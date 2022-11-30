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Türk sinemasına katkıda bulunanlar ödüllendirildi

Türk Sinemasını Geçmişten Geleceğe Taşıyanlar Ödül Töreni’nin beşincisi Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. SİNEGED tarafından düzenlenen ödül töreninde Yeşilçam’ın unutulmaz yıldızları ile Türk Sinemasının genç oyuncuları bir araya geldi

Türk sinemasına katkıda bulunanlar ödüllendirildi
HABERTURK.COM

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle İstanbul Sinema Geliştirme ve Tanıtma Derneği’nin (SİNEGED) yönetiminde Türk Sinemasını Geçmişten Geleceğe Taşıyanlar Ödül Töreni düzenlendi.

Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre gecede Türk sinemasına katkıda bulunanlar ödüllendirildi. Filiz Akın’ın ödülünü oğlu İlker İnanoğlu alırken, Emel Sayın gönderdiği video ile mutluluğunu dile getirdi.

Gecede aynı zamanda Tamer Levent, Yılmaz Erdoğan, Gülden Karaböcek Zihni Göktay, Rahim Gülcüoğlu, Esin Yağmurdereli gibi Türk sinema sektörüne damga vurmuş isimlerin yanı sıra Barış Kılıç, Wilma Elles, Çetin Altay, Hakan Türklen, Mustafa Uslu, Faruk Aksoy, Berat Efe Parlak ödüllerini aldı.

Türk sinemasına emek veren pek çok ismi bir araya getiren özel gecede Gülden Karaböcek ‘Dilek Taşı’ isimli şarkısıyla davetlilere ‘nostaljik anlar yaşatırken, ‘Bursa Nilüfer Kadınlar Korosu’nun Yeşilçam şarkıları, sanatçı Murat Balkan’ın keyifli ezgileriyle konuklar eğlenceli anların tadına vardı.

Geceye katılan Yılmaz Erdoğan, tiyatro turnesinde olduğunu ve turnenin güzel geçtiğini dile getirirken geçtiğimiz hafta tiyatro oyuncularının geçirdiği trafik kazası olayına, “Ceyhun Fersoy benim eski öğrencim. Allah’tan acil şifalar diliyorum, vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Çok üzüldüm” diyerek duygularını dile getirdi.

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