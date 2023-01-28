'Türk Sinemasının Çakıl Taşları’ açıldı

Sesli Dinle 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

'Türk Sinemasının Çakıl Taşları’ portreler sergisi açıldı. Göz Vakfı, kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen resim sanatçısı Ayfer Yelken tarafından doğal çakıl taşları ile tasarlanmış, Türk sinemasına emek vermiş değerli sanatçıların portre eserleri yer aldı.

Açılışa Göz Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Av. Fuat Topdemir, Göz Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Av. Mehmet Özhabeş, Göz Vakfı Halkla İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Aysen Kiper, Göz Vakfı Kurumsal İletişim Sorumlusu Hülya Sancaklı ve Göz Vakfı çalışanları, Film- San Vakfı Başkanı Engin Çağlar, yönetim kurulundan Sevinç Özer, Derya Özgören, Film-San Vakfı

Müdürü Kıvanç Terzioğlu, Merih Fırat, Burhan Zorlu, İsmail Ölçerman, ÇAĞSİAD Derneği

Yönetim Kurulu Başkanı Mikail Düzenli ve sanatseverler katılım sağladı.

Türk sineması ve sanatına emek vermiş değerli sanatçıların portresinin yer aldığı toplam 31

eser yoğun ilgi gördü. Göz Vakfı ve Film-San Vakfı iş birliği ile hazırlanan 'Türk Sinemasının

Çakıl Taşları’ konulu sergi etkinliği Göz Vakfı Bayrampaşa Göz Hastanesi sergi salonunda

Şubat ayı ortasına kadar sergilenecek.