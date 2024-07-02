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        Haberler Spor Basketbol Türk Telekom, 13 oyuncusuyla yollarını ayırdı - Basketbol Haberleri

        Türk Telekom, 13 oyuncusuyla yollarını ayırdı

        Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Türk Telekom'da, 13 oyuncuyla yollar ayrıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 23:40 Güncelleme: 03.07.2024 - 00:31
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        Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Türk Telekom, 13 oyuncuyla yolları ayırdı.

        Kulübün X hesabından yapılan paylaşımda, İsmail Cem Ulusoy, Yiğitcan Saybir, Okben Ulubay, Metehan Akyel, Boran Güler, Troy Selim Şav, Mehmet Yağmur, Melih Doğan, Tyrone Wallace, Brandon Brown, James Palmer, Steven Enoch ve Jarrod Jones'a teşekkür edildi.

        Açıklamada ayrıca "2023-2024 sezonunda Türk Telekom Spor Kulübünde yer alan tüm oyuncularımıza mücadelelerinden dolayı yürekten teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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