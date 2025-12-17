Habertürk
        Haberler Spor Basketbol Türk Telekom: 76 - Cosea JL Bourg: 80 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Türk Telekom: 76 - Cosea JL Bourg: 80 | MAÇ SONUCU

        Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu'ndaki 11. maçında ağırladığı Fransız kulübü Cosea JL Bourg'a 80-76 yenildi.

        Giriş: 17.12.2025 - 21:48 Güncelleme: 17.12.2025 - 21:48
        Türk Telekom evinde mağlup!
        BKT Avrupa Kupası B Grubu'ndaki 11. haftasında Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, konuk ettiği Fransız ekibi Cosea JL Bourg'a 80-76 mağlup oldu.

        Takımların düşük yüzdeyle şut attığı ve karşılıklı top kayıplarının yaşandığı ilk 8 dakika 12-12 eşitlikle geçildi. Konuk ekip, kenardan oyuna giren Mitchell, Labanca ve Agee'nin basketleriyle ilk çeyreği 19-13 üstünlükle tamamladı.

        İkinci periyoda hızlı başlayan Türk Telekom, Alexander, Usher ve Doğuş Özdemiroğlu'nun boyalı alan sayılarıyla 2 dakikada 20-19 öne geçti. Fakat Labanca, McDowell-White ve Moulare'nin üç sayılık basketleriyle etkili olduğu Cosea JL Bourg, serbest atış ve üç sayı çizgisinin gerisinden isabet bulmakta zorlanan Türk Telekom karşısında soyunma odasına 43-37 önde gitti.

        Üçüncü çeyrekte Cosea JL Bourg, Alexander'ı pota altında daha fazla kullanan Türk Telekom'a, McDowell-White, Lindo ve Moulare'nin basketleriyle yanıt verince son 10 dakikaya 9 sayılık (54-63) avantajla girdi.

        Türk Telekom, son periyottaki etkili savunmasıyla farkı, bitime 3,5 dakika kala 3 sayıya (68-71), 1,5 dakika kala da 2 sayıya (72-74) indirdi ancak Cosea JL Bourg, Mokoka'nın kritik hücumlarda attığı sayılar sayesinde maçı 80-76 kazandı.

        Bu sonuçla Türk Telekom gruptaki 4'üncü mağlubiyetini yaşadı, Cosea JL Bourg ise 9'uncu galibiyetini aldı.

        Salon: Ankara

        Hakemler: Uros Obrknezevic (Sırbistan), Michele Rossi (İtalya), Vassilis Pitsilkas (Yunanistan)

        Türk Telekom: Doğuş Özdemiroğlu 10, Devoe 15, Usher 8, Simonovic 3, Alexander 21, Smith 6, Berkan Durmaz 7, Trifunovic, Bankston 2, Yavuz Gültekin 4

        Cosea JL Bourg: McDowell-White 14, Mokoka 7, Gach 9, Lindo 11, Kokila 10, Agee 7, Labanca 8, Mitchell 6, Moulare 8, Kane

        1. Periyot: 13-19

        Devre: 37-43

        3. Periyot: 54-63

        4. Periyot: 76-80

