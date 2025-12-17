Türk Telekom: 76 - Cosea JL Bourg: 80 | MAÇ SONUCU

BKT Avrupa Kupası B Grubu'ndaki 11. haftasında Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, konuk ettiği Fransız ekibi Cosea JL Bourg'a 80-76 mağlup oldu.

Takımların düşük yüzdeyle şut attığı ve karşılıklı top kayıplarının yaşandığı ilk 8 dakika 12-12 eşitlikle geçildi. Konuk ekip, kenardan oyuna giren Mitchell, Labanca ve Agee'nin basketleriyle ilk çeyreği 19-13 üstünlükle tamamladı.

İkinci periyoda hızlı başlayan Türk Telekom, Alexander, Usher ve Doğuş Özdemiroğlu'nun boyalı alan sayılarıyla 2 dakikada 20-19 öne geçti. Fakat Labanca, McDowell-White ve Moulare'nin üç sayılık basketleriyle etkili olduğu Cosea JL Bourg, serbest atış ve üç sayı çizgisinin gerisinden isabet bulmakta zorlanan Türk Telekom karşısında soyunma odasına 43-37 önde gitti.

Üçüncü çeyrekte Cosea JL Bourg, Alexander'ı pota altında daha fazla kullanan Türk Telekom'a, McDowell-White, Lindo ve Moulare'nin basketleriyle yanıt verince son 10 dakikaya 9 sayılık (54-63) avantajla girdi. Türk Telekom, son periyottaki etkili savunmasıyla farkı, bitime 3,5 dakika kala 3 sayıya (68-71), 1,5 dakika kala da 2 sayıya (72-74) indirdi ancak Cosea JL Bourg, Mokoka'nın kritik hücumlarda attığı sayılar sayesinde maçı 80-76 kazandı. Bu sonuçla Türk Telekom gruptaki 4'üncü mağlubiyetini yaşadı, Cosea JL Bourg ise 9'uncu galibiyetini aldı.