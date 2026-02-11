Canlı
        Türk Telekom: 79 - Chemnitz: 62 | MAÇ SONUCU

        Türk Telekom: 79 - Chemnitz: 62 | MAÇ SONUCU

        BKT EuroCup B Grubu'nun 18. ve son haftasında Türk Telekom, Almanya ekibi NINERS Chemnitz'i 79-62 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2026 - 21:55 Güncelleme: 11.02.2026 - 21:55
        Türk Telekom normal sezonu galibiyetle tamamladı!
        Basketbol BKT Avrupa Kupası B Grubu'nun 18. ve son haftasında Türk Telekom, Almanya temsilcisi NINERS Chemnitz'i 79-62 yendi.

        Bu sonuçla grubu 12 galibiyet ve 6 yenilgiyle tamamlayan başkent ekibi, organizasyonda 8'li final turunda mücadele edecek.

        Maç, iki takımın karşılıklı sayılarıyla başlarken ilk 4 dakika konuk ekibin 9-8 üstünlüğüyle geçildi. Takımların sayı bulmakta zorlandığı orta bölümün ardından Türk Telekom, Smith'in üç sayılık basketiyle 13-12 öne geçti. Kalan bölümde hücumda etkisini artıran Türk Telekom, ilk çeyreği 20-17 üstün tamamladı.

        İkinci periyoda başkent ekibi Smith'in üçlüğüyle başlasa da NINERS Chemnitz, 8 sayılık seriyle 25-23 öne geçti. Türk Telekom, devre arasına 4 dakika 55 saniye kala Usher ile farkı 3'e (28-25) çıkardı. Kalan dakikalarda hücumda üstünlük kuran NINERS Chemnitz, soyunma odasına 36-34 önde girdi.

        Üçüncü çeyreğin başında Newman'ın üçlüğüne Simonovic ve Trifunovic'in sayılarıyla karşılık veren Türk Telekom, 42-39'luk skorla yeniden öne geçti. Savunmada ve hücumda rakibiyle dengeyi kuran Türk Telekom, son 10 dakikaya 4 sayılık avantajla 56-52 üstün gitti.

        Son periyotta rakibine hem oyunda hem de skorda üstünlük kuran Türk Telekom, karşılaşmadan 79-62 galip ayrıldı.

        Salon: Ankara

        Hakemler: Ioannis Foufis (Yunanistan), Manuel Attard (İtalya), Franko Gracin (Hırvatistan)

        Türk Telekom: Devoe 2, Emircan Koşut 2, Doğuş Özdemiroğlu 4, Trifunovic 13, Simonovic 7, Alexander 6, Allman 14, Smith 14, Bankston, Usher 9, Berkan Durmaz 8, Ata Kahraman

        NINERS Chemnitz: Sibande 6, Davis Jr. 8, Newman 13, Bedime 12, Minchev 9, Yebo 14, Uguak, Schakel, Kellig

        1. Periyot: 20-17

        Devre: 34-36

        3. Periyot: 56-52

