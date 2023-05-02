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Türk Telekom, 7Days Avrupa Kupası'nda şampiyonluk için sahaya çıkıyor

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, 7Days Avrupa Kupası finalinde yarın İspanya temsilcisi Gran Canaria'ya konuk olacak

Türk Telekom, 7Days Avrupa Kupası'nda şampiyonluk için sahaya çıkıyor
AA

Gran Canaria Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 22.00'de başlayacak.

Karşılaşmayı kazanan takım, 2022-2023 sezonunu şampiyon tamamlayacak ve gelecek sezon THY Avrupa Ligi'ne katılacak.

KULÜP TARİHİNDE BİR İLK

1991 yılında basketbol şubesi kurulan ve bir dönem PTT adıyla da parkelerde yer alan Türk Telekom, kulüp tarihinin Avrupa'da en başarılı sezonuna imza attı.

Daha önce Koraç Kupası, FIBA Avrupa Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynayan Türk Telekom, Avrupa arenasında tarihinde ilk kez final oynayacak.

25 YIL SONRA AVRUPA LİGİ'NE YAKIN

Türk Telekom, 25 yıl sonra Avrupa basketbolunun en üst düzey liginde mücadele etmeye çok yakın.

7Days Avrupa Kupası'nı kazanması durumunda gelecek yıl Avrupa Ligi'nde yer alacak mavi-beyazlılar, bu organizasyonda son olarak 1997-1998 sezonunda mücadele etmişti.

Söz konusu dönemde Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Türk Telekom, Avrupa Ligi'nde normal sezonda yer aldığı B Grubu'nda 5 galibiyet, 5 mağlubiyet alarak elenmişti.

Türk Telekom, İspanya'dan kupayla dönmesi durumunda tam 25 yıl sonra Avrupa'nın en önemli liginde yer alacak. Ayrıca mavi-beyazlılar, 2001'den bu yana tek çatı altında oynanan Avrupa Ligi organizasyonunda ise ilk kez yer alma hakkı elde edecek.

TÜRKİYE'YE 14. KEZ AVRUPA KUPASI GELEBİLİR

Türk Telekom, şampiyon olması durumunda Türk basketbolunun Avrupa kupalarındaki 14. zaferine imza atacak.

Daha önce Türk takımlarından erkeklerde Anadolu Efes 3, Fenerbahçe, Galatasaray, Darüşşafaka, Beşiktaş ve Bahçeşehir Koleji birer kez, kadınlarda ise Galatasaray 3, Fenerbahçe ve Yakın Doğu Üniversitesi bir kez Avrupa kupalarında şampiyon oldu.

AVRUPA KUPASINDA ÜST ÜSTE İKİNCİ FİNAL

Türk basketbolu, 7Days Avrupa Kupası'nda üst üste ikinci kez finalde temsil edilecek.

Geçen sezon Frutti Extra Bursaspor finalde yer almış ancak İtalyan ekibi Bologna'ya kaybetmişti. Bu yıl ise bu başarıyı Türk Telekom tekrarladı.

Daha önce bu kupayı Türkiye adına Galatasaray ve Darüşşafaka kazanmıştı.

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