Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol EuroCup Türk Telekom: 87 - Ratiopharm Ulm: 53 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Türk Telekom: 87 - Ratiopharm Ulm: 53 | MAÇ SONUCU

        Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu'ndaki 10. maçında deplasmanda Alman kulübü Ratiopharm Ulm'u 87-53 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2025 - 23:19 Güncelleme: 10.12.2025 - 23:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türk Telekom, Almanya'da farklı kazandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Neu-Ulm kasabasındaki Ratiopharm Arena'da oynanan karşılaşmada, birinci çeyreği 10-4 önde geçen Türk Telekom, devreye de 10 sayılık farkla 35-25 üstün girdi.

        Üçüncü çeyrekte de iyi oyununu sürdüren Ankara temsilcisi, son periyoda 59-38'lik skor avantajıyla başladı.

        Karşılaşmanın dördüncü periyodunda da etkili olan Türk Telekom, daplasmandaki maçı 34 sayılık üstünlükle 87-53 kazandı.

        Organizasyonda 7. galibiyetini alan Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu'nda 11. maçını, Fransa'dan Cosea JL Bourg-en-Bresse ile oynayacak. Karşılaşma, 17 Aralık Çarşamba günü Ankara'da saat 19.00'da başlayacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Adli emanet soygununda 5 tutuklama
        Adli emanet soygununda 5 tutuklama
        Icardi'den açıklama: Beni özleyeceksiniz
        Icardi'den açıklama: Beni özleyeceksiniz
        7 kişiye mezar olmuştu, bilirkişi raporu çıktı
        7 kişiye mezar olmuştu, bilirkişi raporu çıktı
        Kenan Yıldız'a İtalya'da büyük ödül!
        Kenan Yıldız'a İtalya'da büyük ödül!
        Aile ve çocuk paketi yolda
        Aile ve çocuk paketi yolda
        2 haftalık kurak dönem: Kuvvetli yağmurlar çekiliyor
        2 haftalık kurak dönem: Kuvvetli yağmurlar çekiliyor
        Bulduğu 60 bin doları polise teslim etti
        Bulduğu 60 bin doları polise teslim etti
        Merz: Atlantik ötesi ilişkilerde değişikliğe hazırlanıyoruz
        Merz: Atlantik ötesi ilişkilerde değişikliğe hazırlanıyoruz
        Kadro dışı kalan Becao'ya sürpriz talip!
        Kadro dışı kalan Becao'ya sürpriz talip!
        Güllü'nün kızı ve arkadaşı gözaltında!
        Güllü'nün kızı ve arkadaşı gözaltında!
        FIFA'da 'Barış Ödülü' krizi!
        FIFA'da 'Barış Ödülü' krizi!
        İnebahtı belgelerini Türk iş insanı satın aldı
        İnebahtı belgelerini Türk iş insanı satın aldı
        "Dünyanın en zengin yüzde 10'luk kesimi toplam servetin yüzde 75'ine sahip"
        "Dünyanın en zengin yüzde 10'luk kesimi toplam servetin yüzde 75'ine sahip"
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        8 yıl sonra Türkiye'ye geliyorlar
        8 yıl sonra Türkiye'ye geliyorlar
        Tedesco, Brann maçı öncesi kötü haberi verdi!
        Tedesco, Brann maçı öncesi kötü haberi verdi!
        "En büyük hayal kırılığı..."
        "En büyük hayal kırılığı..."
        Tedesco'dan kadro kararı!
        Tedesco'dan kadro kararı!
        Avustralya sosyal medyaya 16 yaş sınırı getiriyor
        Avustralya sosyal medyaya 16 yaş sınırı getiriyor