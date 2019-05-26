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Türk Telekom: 88 - Fenerbahçe Beko: 85 | MAÇ SONUCU

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Türk Telekom, Fenerbahçe Beko'yu 88-85 yenerek seride durumu 1-1'e getirdi

Türk Telekom

Karşılaşmaya iyi başlayan Fenerbahçe Beko, Ali Muhammed ve Melih Mahmutoğlu ile basketler buldu. Stimac ve Gabriel ile rakibine karşılık veren Türk Telekom, 4. dakikada 9-7'lik skorla ilk kez öne geçti. Ali Muhammed ve Kalinic'in basketleriyle kontrolü eline alan Fenerbahçe Beko, ilk periyodu 24-21 önde tamamladı.

İkinci periyoda Kalinic'in 3 sayılık basketiyle başlayan Fenerbahçe Beko karşısında Türk Telekom, savunmasını sertleştirip, hızlı hücumlarla skor üretti ve 14. dakika 29-29 eşitlikle geçildi. Campbell'in etkili oyunuyla skor üstünlüğü yakalayan Türk Telekom, devreyi 48-45 önde kapattı.

Çekişmeli geçen üçüncü periyotta Türk Telekom, Gabriel, Landesberg ve Stimac ile etkili oldu. Fenerbahçe Beko'da Sloukas, Ahmet Düverioğlu ve Melih Mahmutoğlu'nun çabalarına rağmen ev sahibi ekip son çeyreğe 70-68 galip durumda girdi.

Müsabakanın son periyodunda çekişmeli mücadele devam etti. Çeyreğe Melli ve Kalinic'in basketleriyle başlayan Fenerbahçe Beko'ya Türk Telekom Campbell'in 3 sayılık basketiyle karşılık verdi. Campbell ile skor üretmeye devam eden ev sahibi ekip, pota altında Sloukas'ın sayılarına engel olamadı. Türk Telekom, bitime 3.3 saniye kala Landesberg'in serbest atışlardan bulduğu sayılarla müsabakayı 88-85 kazandı.

İki galibiyete ulaşacak ekibin yarı finale yükseleceği serinin son maçı 29 Mayıs Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak.

Salon: Ankara

Hakemler: Erşan Kartal, Kerem Baki, Alper Özgök

Türk Telekom: Stimac 14, Campbell 26, Gabriel 12, Redding 6, Landesberg 19, Ender Arslan 4, Metin Türen, Kaya Peker 7, Yunus Emre Sonsırma,

Fenerbahçe Beko: Ahmet Düverioğlu 3, Ali Muhammed 18, Melih Mahmutoğlu 19, Melli 2, Kalinic 10, Guduric 15, Sloukas 16, Barış Hersek 2, Sinan Güler, Egehan Arna

1. periyot: 21-24

Devre: 48-45

3. periyot: 70-68

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