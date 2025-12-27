Habertürk
        Haberler Spor Basketbol STBL Türk Telekom - Anadolu Efes: 75-70 (MAÇ SONUCU) - Basketbol Haberleri

        Türk Telekom - Anadolu Efes: 75-70 (MAÇ SONUCU)

        Anadolu Efes, Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında konuk olduğu Türk Telekom'a 75-70 kaybederek 6. yenilgisini aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2025 - 20:48 Güncelleme: 27.12.2025 - 20:48
        Efes'e bir darbe de Telekom'dan!
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Türk Telekom, konuk ettiği Anadolu Efes'i 75-70 yendi.

        Karşılaşmaya Usher ve Simonovic'in boyalı alandan ürettiği basketlerle iyi başlayan ev sahibi takım, 3. dakikada 6-2 üstünlük sağladı. Rakibine Şehmus Hazer, Dozier ve Dessert ile karşılık veren Anadolu Efes, 5. dakikada skoru 14-8'e getirdi. Çeyreğin kalan bölümünde Türk Telekom, Alexander ve Doğuş Özdemiroğlu ile içeriden, Smith ile de dış atışlardan skor üreterek yeniden öne geçti ve ilk periyodu 22-18 üstün tamamladı.

        İkinci çeyreğin ilk bölümü başa baş mücadele şeklinde geçerken Şehmus Hazer'in dış atışlardan da üretkenliğiyle konuk takım, 16. dakikada 29-29 eşitliği yakaladı. Cordinier ile dış atışlardaki yüksek performansını sürdüren Anadolu Efes 18. dakikayı 36-31 üstün geçti. Ankara temsilcisi, Doğuş Özdemiroğlu ve Devoe'nin sayılarıyla devrenin bitimine 20 saniye kala farkı 2'ye indirse de Anadolu Efes, soyunma odasına 38-36 önde gitti.

        Üçüncü periyoda çok iyi başlayan konuk takım, pota altından ürettiği sayılarla 22. dakikada 8 sayılık farka ulaştı: 36-44. Seyircisinin de desteğiyle toparlanan başkent temsilcisi, Alexander'ın sayılarıyla 25. dakikada 44-44 eşitliği yakaladı. Türk Telekom, rakibinin top kaybında Doğuş Özdemiroğlu'nun basketiyle maçın 26. dakikasında bir kez daha öne geçmeyi başardı: 48-47. Anadolu Efes, David Mutaf ve Şehmus Hazer ile rakibine karşılık vererek skorda yeniden üstünlüğü ele geçirdi ve son çeyreğe 59-54 önde girdi.

        Dördüncü periyodun başında iki takım da savunma sertliğini arttırdı. Türk Telekom, Simonovic ile pota altından, Smith ile de dış atışlardan bulduğu sayılarla maçın bitimine 3 dakika kala 69-66 öne geçmeyi başardı. Büyük çekişmenin yaşandığı son bölümde skor üstünlüğünü koruyan ve serbest atış çizgisinde hata yapmayan Türk Telekom, salondan 75-70 galip ayrıldı.

        Türk Telekom, bu sonuçla ligde üst üste 8. maçını kazandı. Ankara temsilcisinde Smith, 22 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.

        Anadolu Efes ise ligde son 7 maçta 6. mağlubiyetini yaşadı.

        Salon: Ankara

        Hakemler: Emin Moğulkoç, Fatih Arslanoğlu, Murat Ciner

        Türk Telekom: Devoe 12, Alexander 7, Usher 8, Simonovic 6, Doğuş Özdemiroğlu 10, Smith 22, Berkan Durmaz 5, Trifunovic 4, Bankston 1

        Anadolu Efes: Beaubois 5, Şehmus Hazer 21, Smits, Dessert 2, Dozier 6, David Mutaf 11, Ercan Osmani 4, Cordinier 12, Poirier 4, Erkan Yılmaz 2, Swider 3

        1. Periyot: 22-18

        Devre: 36-38

        3. Periyot: 54-59

