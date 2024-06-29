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        Haberler Spor Basketbol STBL Türk Telekom, Max Heidegger'i transfer etti - Basketbol Haberleri

        Türk Telekom, Max Heidegger'i transfer etti

        Transfer çalışmalarını sürdüren Türk Telekom, Max Heidegger'i kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 17:03 Güncelleme: 29.06.2024 - 17:04
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        Türk Telekom, Heidegger'i transfer etti
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        Basketbol Süper Ligi ekibi Türk Telekom; İsrail, ABD ve Avusturya pasaportları bulunan oyun kurucu Max Heidegger'i transfer etti.

        Kulübün X hesabından yapılan açıklamada, "Geçen sezonu Umana Reyer Venezia’da tamamlayan Max Heidegger’i takımımıza kattık. Aileye hoş geldin Max Heidegger." ifadelerine yer verildi.

        Türkiye liginin 2022-23 sezonunda Yukatel Merkezefendi Belediyesi'nde forma giyen 27 yaşındaki basketbolcu; Maccabi Playtika, Bnei Herzliya, EWE Baskets Oldenburg, Saski Baskonia, Windy City Bulls ve Umana Reyer kulüplerinde de oynadı.

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