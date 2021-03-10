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Türk Telekom, OpenSignal'in küresel araştırmasına 5 kategoriden girdi

Türk Telekom, global ölçekteki şirketlerin mobil ağ deneyimini ölçen mobil analiz şirketi OpenSignal tarafından gerçekleştirilen araştırmada, “Yıldızı Yükselen Şirketler” ve “Küresel Yüksek Performans” gösteren şirketler arasında gösterildi. Türk Telekom'dan yapılan açıklamada, "Türkiye’deki operatörler arasında toplam 5 kategoride başarı elde eden tek şirketi olduk" denildi.

Türk Telekom, OpenSignal'in küresel araştırmasına 5 kategoriden girdi
HABERTURK.COM

Türk Telekom, global ölçekteki şirketlerin mobil ağ deneyimini ölçen bağımsız mobil analiz şirketi olan OpenSignal tarafından gerçekleştirilen araştırmada, “Yıldızı Yükselen Şirketler” ve “Küresel Yüksek Performans” gösteren şirketler arasında yer aldı. Türk Telekom, Türkiye’deki operatörler arasında toplam 5 kategoride başarı elde eden tek şirket oldu.

Mobil ağ deneyimleri konusunda analiz ve araştırmalar yapan OpenSignal’ın açıkladığı “Mobile Network Experience Awards 2021” kapsamında Türk Telekom’un Türkiye’deki operatörler arasında toplam elde eden tek şirket olduğu duyuruldu.

Mobil operatörlerin 2019 ve 2020’nin ikinci yarıları arasında gösterdikleri gelişimi değerlendiren OpenSignal, Türk Telekom’u Video Deneyimi, İndirme Hız Deneyimi, Yükleme Hızı Deneyimi ve 4G Kullanılabilirliği kategorilerinde “Yıldızı Yükselen Şirketler” arasında değerlendirdi.

Türk Telekom, “Yıldızı Yükselen Şirketler” kategorisindeki 4 ayrı alandaki başarısının yanısıra “Ses Uygulaması” kategorisinde en yüksek skora sahip ve global ortalamanın üzerinde değer alan 30 operatör arasına girdi. Bu alanda “Küresel Yüksek Performans” sergileyen Türk Telekom toplamda 5 dalda başarı elde etti. Türk Telekom’un OpenSignal tarafından gerçekleştirilen araştırmada her iki alanda da yer alarak toplam 5 kategoride başarı elde eden Türkiye’den tek operatör olduğu belirtildi.

‘PANDEMİ DÖNEMİNDE DE YATIRIMLARIMIZA DEVAM ETTİK’

OpenSignal’in araştırma sonuçlarını değerlendiren Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç şunları söyledi:

“Teknoloji yatırımlarına pandemi döneminde de hız kesmeden devam ettik. Mobil şebekemize yaptığımız yatırım ve geliştirmelerle daha yüksek performans sunarak müşterilerimizin yanında olduk. Global ölçekli bağımsız kuruluş OpenSignal’ın araştırması da Türk Telekom’un ülkemizdeki diğer operatörlere göre müşteri deneyimi konusunda çok daha fazla ilerleme kaydettiğini ortaya koydu. Beş kategoride dünyanın en iyileri arasında yer alan tek Türk operatör olmaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyuyoruz.”

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