Türk Telekom'un çoğunluk hissesi Varlık Fonu'na geçti

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Türkiye Varlık Fonu (TVF), Türk Telekom’un çoğunluk paylarının satın alınması ve payların devir işlemini 31 Mart 2022 itibarıyla tamamladı. TVF, böylece yüzde 61,68 pay sahipliği ile Türk Telekom’un en büyük hissedarı haline geldi.

KAP'a yapılan açıklamada LYY'nin sahibi olduğu Türk Telekom sermayesinin yüzde 55'ine denk gelen 192.500.000.000 adet A grubu nama yazılı payların tamamının TVF'ye 1.650.000.000 USD (bir milyar altı yüz elli milyon ABD Doları) bedel karşılığında gerçekleştiği belirtildi.

TVF ile LYY Telekomünikasyon A.Ş. (LYY) arasında Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin (Türk Telekom) toplam sermayesinin yüzde 55’ini temsil eden paylarını satın almak için Pay Satın Alım Sözleşmesi imzalandığı, 10 Mart 2021 tarihinde yapılan açıklamada belirtilmişti.

Türkiye Varlık Fonu yaptığı açıklamasında; "Türkiye'nin lider telekomünikasyon şirketlerinden biri olan Türk Telekom'a yapılan bu yatırım kapsamında TVF, Türkiye'nin teknolojik gelişim ve dönüşüm sürecine kamu sorumluluğu çerçevesinde katkıda bulunmayı ve sektörün sunduğu uzun vadeli fırsatları değerlendirmek için hareket etmeyi hedefliyor." dedi

Tamamlanan hisse devri sonrasında şirketin ortaklık yapısı aşağıdaki gibi oluştu.