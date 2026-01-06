Türk Telekom'un rakibi Dolomiti Energia Trento!
Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası'ndaki 13. maçında yarın İtalyan ekibi Dolomiti Energia Trento'yu konuk edecek.
Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu 13. maçında yarın sahasında İtalyan ekibi Dolomiti Energia Trento ile mücadele edecek.
Ankara Spor Salonu'ndaki karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.
Grupta 7'şer galibiyet, 5'er mağlubiyeti bulunan takımlardan Türk Telekom, averajla 4'üncü, Dolomiti Energia Trento ise 5'inci sırada yer alıyor.
Organizasyonda ilk yarıdaki maçı deplasmanda 80-60 kazanan Türk Telekom'un rakibiyle karşılaşmalarında da 4-1 üstünlüğü bulunuyor.