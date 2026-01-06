Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol STBL Türk Telekom'un rakibi Dolomiti Energia Trento! - Basketbol Haberleri

        Türk Telekom'un rakibi Dolomiti Energia Trento!

        Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası'ndaki 13. maçında yarın İtalyan ekibi Dolomiti Energia Trento'yu konuk edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2026 - 11:52 Güncelleme: 06.01.2026 - 11:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türk Telekom'un rakibi Dolomiti Energia Trento!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu 13. maçında yarın sahasında İtalyan ekibi Dolomiti Energia Trento ile mücadele edecek.

        Ankara Spor Salonu'ndaki karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.

        Grupta 7'şer galibiyet, 5'er mağlubiyeti bulunan takımlardan Türk Telekom, averajla 4'üncü, Dolomiti Energia Trento ise 5'inci sırada yer alıyor.

        Organizasyonda ilk yarıdaki maçı deplasmanda 80-60 kazanan Türk Telekom'un rakibiyle karşılaşmalarında da 4-1 üstünlüğü bulunuyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Metrobüs şoförü, lodosta 15 Temmuz Şehitler Köprüsünü geçmeye çalışan motosikletlilere kalkan oldu

        Metrobüs şoförü, lodosta 15 Temmuz Şehitler Köprüsünü geçmeye çalışan motosikletlilere kalkan oldu.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Araç muayene ücreti ne kadar oldu?
        Araç muayene ücreti ne kadar oldu?
        Trump'ın Venezuela hamlesi enerji hisselerini uçurdu
        Trump'ın Venezuela hamlesi enerji hisselerini uçurdu
        MİT, "Arabistanlı Lawrence" belgesini paylaştı!
        MİT, "Arabistanlı Lawrence" belgesini paylaştı!
        Ver Mert'i, al Cengiz'i!
        Ver Mert'i, al Cengiz'i!
        Efsane valinin yadigârıydı... 45 yıl sonra oğlu sahip çıktı!
        Efsane valinin yadigârıydı... 45 yıl sonra oğlu sahip çıktı!
        "Galatasaray pilini doldurmuş!"
        "Galatasaray pilini doldurmuş!"
        Bahçeli'den Maduro mesajları: ABD'nin yaptığı haydutluk
        Bahçeli'den Maduro mesajları: ABD'nin yaptığı haydutluk
        Sağlık umudumuz uzayda 
        Sağlık umudumuz uzayda 
        İran'da neler oluyor?
        İran'da neler oluyor?
        "Finalde kupayı almak istiyoruz!"
        "Finalde kupayı almak istiyoruz!"
        Kapalıçarşı'da 4'üncü dalga operasyon
        Kapalıçarşı'da 4'üncü dalga operasyon
        Utandıran teklif
        Utandıran teklif
        İşte Tedesco'nun Süper Kupa 11'i!
        İşte Tedesco'nun Süper Kupa 11'i!
        Ederson için görüşmeler başladı!
        Ederson için görüşmeler başladı!
        GTA 6 ve çok daha fazlası geliyor!
        GTA 6 ve çok daha fazlası geliyor!
        Ayşegül 8. sınıfa gidiyordu... Üç kişinin katili tutuklandı!
        Ayşegül 8. sınıfa gidiyordu... Üç kişinin katili tutuklandı!
        Bahis paralarıyla müzik manipülasyonu!
        Bahis paralarıyla müzik manipülasyonu!
        Kolombiya Devlet Başkanı: ABD gelirse "yeniden silaha sarılırım"
        Kolombiya Devlet Başkanı: ABD gelirse "yeniden silaha sarılırım"
        Sosyal yardımlar zamlandı
        Sosyal yardımlar zamlandı
        Demokrat senatörden Trump'a tepki: Felaketler katlanarak artabilir
        Demokrat senatörden Trump'a tepki: Felaketler katlanarak artabilir