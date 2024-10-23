Türk Telekom - Valencia Basket: 87-101 (MAÇ SONUCU)

Basketbol BKT EuroCup B Grubu 5. maçında Türk Telekom, sahasında İspanya'nın Valencia takımına 101-87 yenildi.

Karşılaşmaya Ojeleye'nin skorer oyunuyla başlayan Valencia, ilk 5 dakikayı 14-8 önde geçti. Konuk ekip ilk periyodu çift haneli farkla 27-17 üstün tamamladı.

İkinci periyoda iyi savunma yaparak başlayan Valencia, De Larrea ve Happ'ın basketleriyle 15. dakikada farkı 21'e yükseltti: 23-44. Valencia, devrenin sonunda farkı daha da açtı ve soyunma odasına 26 sayı farkla 58-32 önde gitti.

Üçüncü periyotta yine Ojeleye ile sayılar bularak farkı açan Valencia, 28. dakikaya 78-45, son periyoda da 81-52 üstün girdi.

Angola ve Bess'in etkili oyunuyla son bölümde 35 sayı atan Türk Telekom, farkı eritse de Valencia sahadan 101-87 galip ayrıldı.

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Türk Telekom, grupta üst üste 2. yenilgisini alırken Valencia ise 5'te 5 yaparak liderliğini sürdürdü.

Karşılaşma öncesinde Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) yönelik terör saldırısında şehit olan vatandaşlar için saygı duruşunda bulunuldu. Taraftarlar, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okudu.