Turkcell müşterileri bu bayram BiP’in çoklu görüntülü görüşmesini, geçen yıldan iki kat fazla kullandı.

Turkcell açıklamasına göre, Türkiye, bu bayramda Turkcell mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli iletişim ve yaşam platformu BiP’in çoklu görüntülü görüşmesine yoğun ilgi gösterdi.

Her geçen yıl kullanım grafiği yükselen BiP ile yapılan çoklu görüntülü görüşmelerin sayısı, geçen yılın Ramazan Bayramı’na göre iki kat artarak 301 bin 860 dakikaya ulaştı. BiP’le toplam aramalar ise yaklaşık 2,5 kat artışla 5 milyon 390 bin 938’e ulaştı.

Bu bayramda Turkcell’liler, BiP ile 552 bin 180 dakika görüntülü, 2 milyon 56 bin 860 dakika sesli arama yaptı. Bayram mesajlarını BiP’ten göndermeyi tercih eden Turkcell müşterileri kendi data paketlerinden harcama yapmadı.

- İlk günde 466 milyon dakika konuşuldu

Arefe gününü de kapsayan 4 günlük bayram süresince toplam 1 milyar 481 milyon 361 bin 549 dakika konuşma gerçekleşti. En fazla görüşmenin yapıldığı bayramın birinci gününde Turkcell’liler 465 milyon 717 bin 986 dakika konuştu.

Konuşma trafiğinin en fazla yaşandığı il İstanbul olurken onu Ankara, İzmir, Antalya, Diyarbakır, Mersin, Bursa, Adana, Gaziantep ve Muğla takip etti.

Mobil internetten de faydalanan Turkcell’liler, yaklaşık 22 bin TB data kullandı. En fazla data kullanımının yapıldığı ilk 10 il ise sırasıyla İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Muğla, Bursa, Mersin, Kocaeli, Hatay ve Gaziantep oldu.

- Yurt dışı konuşmaları 3 milyon 408 bin 627 dakikaya ulaştı

Turkcell’liler, bayram boyunca yurt dışıyla yaklaşık 3 milyon 408 bin 627 dakika konuştu. Türkiye’deki Turkcell’liler en çok Almanya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Rusya, Afganistan, Suudi Arabistan ve Yunanistan’ı aradı.

Yurt dışından Türkiye’ye en çok arama ise Yunanistan, Suudi Arabistan, Almanya, İtalya ve Fransa’daki Turkcell’lilerden geldi.

Öte yandan bu bayram da unutulmaz anılar, Türkiye’nin ilk yerli bulut depolama sistemi Lifebox’a saklandı. Yaklaşık 33 milyon fotoğraf ve 2 milyon video, güvenli hatıralar alanında depolandı.