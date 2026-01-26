Turkcell'den genç yetenek programı

Turkcell, genç yeteneklerin kariyerlerine kendi yollarını çizerek başlamalarını destekleyen işe alım programı GNÇYTNK için başvuruları başlattı. Geçen yıl 62 bin 500’den fazla başvuru ile rekor katılıma ulaşan programda GNÇYTNK Full Time ve GNÇYTNK Part Time olmak üzere iki kategori yer alıyor. 3 ve 4. sınıf lisans öğrencileri ile en fazla 2 yıl deneyimli yeni mezunlar programa katılabiliyor. 3. sınıf öğrencileri Part Time, 4. sınıf öğrencileri ve yeni mezunlar ise Full Time seçeneğine başvuru yapabiliyor.

GNÇYTNK programı ile bugüne kadar bin 500’den fazla genç yeteneği Turkcell’e kazandırdıklarını belirten Turkcell İnsan ve İş Destekten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Erkan Durdu, şunları söyledi: “Turkcell olarak her gencin kendi yeteneğine ve hayaline uyan bir yolu olduğuna inanıyoruz. Gençlerimize sadece bir iş değil, kendilerini keşfedebilecekleri, deneme cesareti bulabilecekleri ve potansiyellerini ortaya koyabilecekleri bir alan sağlıyoruz. GNÇYTNK’i de bu bakışla tasarladık. Çünkü insana değer verdiğinizde ortaya çıkan şey sadece başarı değil; sürdürülebilir bir gelecek oluyor. Bugüne kadar olduğu gibi bu yıl da ‘Yeteneklerini gösterebileceği bir kariyer başlangıcı için Turkcell sana uyar!’ diyerek, gençlerimizi GNÇYTNK programımıza başvurmaya davet ediyoruz.”