Kuruluşunun 25. yılına giren Turkcell, kurumların dijitalleşmesine odaklanacak olan yeni bir şirketini hayata geçirdi. Kurumlara uçtan uca bilgi teknolojileri hizmeti vermek üzere kurulan Turkcell Dijital İş Servisleri şirketi faaliyetlerine başladı.

Genel Müdürlük görevini Hakan Erkan’ın üstlendiği Turkcell Dijital İş Servisleri, şirketlere bulut, siber güvenlik, nesnelerin interneti (IoT),büyük veri, iş çözümleri, sistem entegrasyonu ve yapay zekâ çözümleri alanında servisler sunacak.

YURT DIŞINA DA AÇILACAK

Turkcell’in yeni Dijital İş Servisleri şirketiyle ilgili bilgi veren Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, son 3.5 yılda öncelikle kendi dijital dönüşümlerini tamamladıklarını belirterek, ardından dijital ihracat hamlesine başladıklarını söyledi.

Terzioğlu, yeni girişimleriyle ilgili olarak şunları söyledi:

“Şimdi yeni bir adım atarak Türkiye’nin dijital ekonomisine önemli bir katkı sunmayı amaçlıyoruz. Turkcell Dijital İş Servisleri Türkiye’deki endüstrilerin ihtiyaçlarını, geliştirdiği dijital servis çözümleriyle karşılayacak. Ayrıca Türkiye’nin dört bir yanındaki veri merkezlerimizden hizmet de sunacak olan bu iştirakimiz kurumların verilerinin güvenliğinden emin olabilecekleri iş ortağı olarak öne çıkacak. Yurtdışında da Turkcell Dijital İş Servisleriyle hayata geçirmeye hazırlandığımız projelerle, Türkiye’nin teknoloji gücünü farklı coğrafyalarda duyurma fırsatını yakalayacağız.”

1.5 MİLYAR DOLARLIK PAZARDA AĞIRLIK DONANIM

Hâlihazırda Türkiye bilgi teknolojileri (BT) hizmetleri pazarının yaklaşık 1.5 milyar dolar düzeyinde olduğunu belirten ve bunun yüzde 40’ını 10 şirketin oluşturduğuna dikkat çeken Turkcell Dijital İş Servisleri Genel Müdürü Hakan Erkan, “Türkiye’de BT sektörü harcamaları, donanım ağırlıklı bir yapı sergiliyor ve toplam pazarın yüzde 77’sini donanım oluşturuyor. Diğer taraftan, gelişmiş ülkelerde sektörün yazılım ve hizmet ağırlıklı olduğu görülüyor. Türkiye BT sektörünün donanım ağırlıklı mevcut yapısı, bu teknolojilerin ekonomik verimlilik ve rekabet gücünün artırılması için henüz yeterince etkin kullanılamadığını gösteriyor” dedi.

Hasan Erkan, Turkcell Dijital İş Servisleri şirketinin, bu parçalı ve donanım ağırlıklı pazarda, BT hizmetlerini telekom servisleriyle birleştirerek, katma değerli uçtan uca çözümler geliştirmeye odaklanacağını ifade etti.