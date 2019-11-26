Turkcell, Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) işbirliği ile Türkiye genelinde “Eğitime Dönüştür” projesini başlattı. Proje kapsamında Turkcell mağazalarına yerleştirilecek olan kutularda toplanan elektronik atıklar, bu ürünlerin toplanması ve geri dönüştürülmesi alanında yetkili olan TÜBİSAD tarafından ekonomiye kazandırılacak. Elde edilen gelirin tamamı çocuklarımızın eğitiminde kullanılmak üzere Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’na (TEGV) bağışlanacak.

Sürdürülebilirliğin temel şirket stratejilerinin odağında bulunduğunu belirten Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, “2030 yılına kadar elektrik tüketimimizi tamamen yenilenebilir kaynaklardan karşılamayı hedefliyoruz. Karbon ayak izimizi azaltmak için attığımız adımların sonuçlarını da her yıl fazlasıyla alıyoruz” dedi.

‘TÜM TÜRKİYE’Yİ DESTEK VERMEYE ÇAĞIYORUZ’

“Eğitime Dönüştür” projesini, bir ‘ileriye dönüştürme’ projesi olarak değerlendirdiklerini ifade eden Erkan, şunları söyledi: “Bu çalışmalarımıza ek olarak başlattığımız ‘Eğitime Dönüştür’ projemiz için, tüm müşterilerimizi ve bayilerimizi kapsayan bir elektronik atık seferberliği diyebiliriz. Tüm Türkiye’yi artık kullanmadıkları özellikle cep telefonu ve tablet gibi cihazlarını mağazalarımızdaki tekno atık kutularına atarak hem çevrenin korunmasına hem de çocuklarımızın eğitimine destek vermeye çağırıyoruz.”

‘ATIK KAHRAMANI OLUN’

Bağışlanan atıkların kayıtlı ekonomiye dönüştürüldüğü aktaran TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Kübra Erman Karaca da “Turkcell ve TEGV ile birlikte, TÜBİSAD olarak Turkcell mağazaları kanalıyla toplam ağımızı 7 binden 8 bin 300’lere taşıyacağız. En önemlisi, daha çok atığı daha hızlı toplayabilir ve ekonomiye kazandırabilir hale geleceğiz. Herkesi evlerinin atık kahramanı olmaya davet ediyoruz” diye konuştu.

TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı da “TÜBİSAD’la yaptığımız projede elektronik atıkları ekonomiye kazandırırken, 5000 çocuğu da nitelikli eğitimle buluşturma fırsatı edindik. Turkcell’in de bu ağa katılmasıyla çok daha geniş kitlelere ulaşacağız” dedi.

DESTEK İÇİN 6500 TELEFONU KUTUYA ATTI

Turkcell mağazalarında daha önce gerekli hallerde müşterilere ikame telefon olarak verilmek üzere ayrılmış fakat artık kullanılmayan 6 bin 500 adet telefon da tekno atık kutularına atılarak projeye ilk destek verilecek.

Verilen bilgiye göre Turkcell mağazalarındaki tekno atık kutularına artık kullanmadığı elektronik cihazlarını atan herkese özel kampanya sticker’ı hediye edilecek. Bu sticker’ı#eğitimedönüştür etiketiyle sosyal medyada en yaratıcı görselle paylaşan bir kişiye her ay Huawei P30 Lite akıllı telefon hediye edilecek. Sosyal medya yarışması beş ay boyunca devam edecek.