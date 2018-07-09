Dört ekran deneyimi, 4K Ultra HD görüntü kalitesi ve 10 saniyelik periyodlarla ileri ve geri sarma özellikleriyle öne çıkan ve kullanıcı sayısı 2,5 milyona ulaşan TV+, son dönemde Dünya Kupası maçları ve 24 Haziran Seçim Gecesi’nde izlenme rakamlarını da üçe katladı. Böylece bugüne dek en yüksek kullanım oranını elde eden mobil uygulamanın Almanya'da da kullanıma gireceği düzenlenen toplantıyla duyuruldu.

Toplantıda konuşan Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ayşem Ertopuz, “Turkcell olarak son 10 yılın en yüksek büyüme oranlarını yakalamaya devam ediyoruz. Bu rekor büyümede, iş modelimizde data ve dijital servislerin ağırlıklı olarak gelişmesinin büyük rolü var. Son iki yıldır bu kapsamda, yatırımlarımızda data ve dijital servisler alanına yoğunlaştık. Müşterilerimizin bir gününün 1440 dakikasına değer katan dijital servis portföyümüzü geliştiriyoruz. TV+ , BiP, fizy, Dergilik, Yaani, Lifebox ve UpCall ile toplumun her kesimine ulaşıyor, 1440 dakikaya değer katıyoruz. Artık dijital ihracat dönemini başlatarak, ürünlerimizi dünyadaki bütün operatör kullanıcılarına açtık. TV+, çok yakında Almanya’da da hizmete başlıyor. Gurbetçiler Türkiye’de olduğu gibi en sevilen içerikleri TV+’tan izleyebilecek” dedi.

Şirket, ayrıca İstanbul Bomontiada'da açık hava sineması etkinlikleriyle ilgili de veri paylaştı. Her Çarşamba film gösterimleri yapan şirket, Açık Havada Başka Sinema adlı etkinlikte, dünyada ses getiren son zamanların en beğenilen bağımsız filmlerini perdeye yansıtacak. Turkcell Dijital Medya ve Eğlence Servisleri Direktörü Barış Zavaroğlu, konu hakkında şöyle konuştu: “TV+ ile Bomontiada’da 2 yıldır ücretsiz film gösterimleri yapıyoruz. Amacımız film severleri yaz aylarında açık havada film dünyasıyla buluşturmak. Geçen yıl yaz boyunca her çarşamba yaptığımız gösterimlerle 30 bin kişi etkinliğimizi ziyaret etti, dijital mecralardan ise 1.5 milyon kişiye ulaştık. TV+ farkıyla, bu imkanları yaratmak önceliğimizde, kullanıcılarımız neredeyse orada olacağımız projelerde yer almaya devam edeceğiz. Yaz boyunca devam edecek film gösterimlerine katılım ücretsiz, bunun için sadece Bomontiada’ya gelip etkinlik öncesi isim yazdırmanız yeterli.”