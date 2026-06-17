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        Haberler Spor Voleybol Türkiye: 3 - Belçika: 0 | MAÇ SONUCU

        Türkiye: 3 - Belçika: 0 | MAÇ SONUCU

        2026 Voleybol Milletler Ligi'nin Ankara'da düzenlenen 2. etabının 1. maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, 25-14, 25-13, 25-23'lük setlerle Belçika'yı 3-0 mağlup etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17 Haziran 2026 - 21:21 Güncelleme:
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        Filenin Sultanları, Belçika'ya set vermedi!

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin Ankara’da düzenlenen 2. etabının 1. maçında Belçika'yı 25-14, 25-13, 25-23'lük setlerle 3-0 yendi.

        Milliler, Türkiye etabındaki ikinci maçında yarın Fransa ile karşılaşacak.

        Salon: Ankara

        Hakemler: Ivaylo Ivanov(Bulgaristan), Karina Mirkova (Rusya)

        Türkiye: Sinead Jack Kısal, İlkin Aydın, Melissa Vargas, Elif Şahin, Yaprak Erkek, Kermen Aksoy, Gizem Örge (L), (Berka Buse Özden, Defne Başyolcu, Cansu Özbay, Saliha Şahin, Hande Baladin)

        Başantrenör: Daniele Santarelli

        Belçika: Pauline Martin, Nathalie Lemmens, Britt Herbots, Nel Demeyer, Britt Franson, Elise Van Sas, Britt Rampelberg (L), (Sear Bertels, Lara Negels, Tea Radovio, Anna Koulberg, Janne Deleu, Flore Mees)

        Başantrenör: Kris Vansnick

        Setler: 25-14, 25-13, 25-23

        Süre: 82 dakika

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        ABD'li Yetkili: "ABD ve İran imzaları attı". ABD Başkanı Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron açıklamalarda bulundu. CHP'de bu hafta Grup Toplantısı yok. Ana Haber Bülteni'ni Faruk Aksoy sundu.  

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