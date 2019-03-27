31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri için hazırlıklar tamamlandı. Türkiye pazar günü seçime gidecek. Seçim öncesi kesin aday listesi, seçim yasakları, oy kullanılacak sandıklar, oy verme saatleri vb. birçok detaylar belli oldu.

31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin sağlıklı ve düzenli yürütülebilmesi, öncelikle bu işlerde görevli seçim kurulu başkanları ile seçmen kütük bürosu personeli ve ayrıca sandık kurulu başkanı ve üyelerinin çalışmalarıyla sağlanacak.

Nerede Oy Kullanacağım?

31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oy kullanacağınız sandıklar belirlenmiştir. Oy kullanacağınız sandık bilgilerine;

Nerede Oy Kullanacağım adresinden,

Mobil cihazınıza indireceğiniz “Seçmen Sorgulama” uygulamasından,

e-Devlet kapısından ulaşabilirsiniz.

31 Mart 2019 Pazar Günü Kullanılacak Oylar

Büyükşehir Olan İllerde Kullanılacak Oylar Büyükşehir Olmayan İllerde Kullanılacak Oylar Köylerde Kullanılacak

Oylar Büyükşehir Belediye Başkanı İl Genel Meclisi Üyeliği İl Genel Meclisi Üyeliği Belediye Başkanı Belediye Başkanı Muhtarlık ve İhtiyar Meclisi Belediye Meclisi Üyeliği Belediye Meclisi Üyeliği Muhtarlık ve İhtiyar Heyeti Muhtarlık ve İhtiyar Heyeti

Oy Verme Saatleri

Oy Verme Başlangıç ve Bitiş Saatleri İller 07.00 - 16.00 Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkâri, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis 08.00 - 17.00 Yukarıda adları yazılı illerin dışında kalan diğer illerde

Büyükşehir Olan İller

ADANA

ANKARA

ANTALYA

AYDIN

BALIKESİR BURSA

DENİZLİ

DİYARBAKIR

ERZURUM

ESKİŞEHİR

GAZİANTEP

HATAY

MERSİN

İSTANBUL

İZMİR KAYSERİ

KOCAELİ

KONYA

MALATYA

MANİSA KAHRAMANMARAŞ

MARDİN

MUĞLA

ORDU

SAKARYA SAMSUN

TEKİRDAĞ

TRABZON

ŞANLIURFA

VAN

OY NASIL KULLANILACAK?