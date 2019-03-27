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31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri için hazırlıklar tamamlandı. Türkiye pazar günü seçime gidecek. Seçim öncesi kesin aday listesi, seçim yasakları, oy kullanılacak sandıklar, oy verme saatleri vb. birçok detaylar belli oldu.
31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin sağlıklı ve düzenli yürütülebilmesi, öncelikle bu işlerde görevli seçim kurulu başkanları ile seçmen kütük bürosu personeli ve ayrıca sandık kurulu başkanı ve üyelerinin çalışmalarıyla sağlanacak.
Nerede Oy Kullanacağım?
31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oy kullanacağınız sandıklar belirlenmiştir. Oy kullanacağınız sandık bilgilerine;
31 Mart 2019 Pazar Günü Kullanılacak Oylar
|Büyükşehir Olan İllerde Kullanılacak Oylar
|Büyükşehir Olmayan İllerde Kullanılacak Oylar
|Köylerde Kullanılacak
Oylar
|Büyükşehir Belediye Başkanı
|İl Genel Meclisi Üyeliği
|İl Genel Meclisi Üyeliği
|Belediye Başkanı
|Belediye Başkanı
|Muhtarlık ve İhtiyar Meclisi
|Belediye Meclisi Üyeliği
|Belediye Meclisi Üyeliği
|Muhtarlık ve İhtiyar Heyeti
|Muhtarlık ve İhtiyar Heyeti
Oy Verme Saatleri
|Oy Verme Başlangıç ve Bitiş Saatleri
|İller
|07.00 - 16.00
|Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkâri, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis
|08.00 - 17.00
|Yukarıda adları yazılı illerin dışında kalan diğer illerde
Büyükşehir Olan İller
ADANA
ANKARA
ANTALYA
AYDIN
BALIKESİR BURSA
DENİZLİ
DİYARBAKIR
ERZURUM
ESKİŞEHİR
GAZİANTEP
HATAY
MERSİN
İSTANBUL
İZMİR KAYSERİ
KOCAELİ
KONYA
MALATYA
MANİSA KAHRAMANMARAŞ
MARDİN
MUĞLA
ORDU
SAKARYA SAMSUN
TEKİRDAĞ
TRABZON
ŞANLIURFA
VAN
OY NASIL KULLANILACAK?
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