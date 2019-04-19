Gelecek yıl Türkiye'deki 10. senesini kutlamaya hazırlanan İsveç merkezli perakende markası H&M, 7-8 senelik süreçte pazar payını 2 katına çıkarmayı hedefliyor. H&M Türkiye Ülke Müdürü Müge Arpacıoğlu, Türkiye'de 22 şehirde, 62 mağaza ve 3 bin 200 kişilik istihdam ile yer aldıklarını söyledi. "En büyük mağazamız" dedikleri online mağazanın toplam cirodaki payının yüzde 10-15 seviyesine çıktığını kaydeden Arpacıoğlu, H&M'nin de yatırımlarına bu yönde ağırlık verdiğini kaydetti.

Türkiye'nin 72 ülke arasında, 4 sene üst üste satış birincisi olduğuna dikkat çeken Arpacıoğlu, mağazalarda ve online satışta her sene toplam yüzde 10 büyüme öngördüklerini belirtti.

'HER ÜLKEDE FARKLI FİYAT STRATEJİMİZ VAR'



Her ülkede farklı fiyat stratejisi izlendiğini belirten Arpacıoğlu, bunun için müşteri profili ve alım gücünü dikkate aldıklarını vurguladı.

'FİYAT POLİTİKAMIZDA ALIM GÜCÜ DE ETKİLİ'

Kurdaki dalgalanmanın en iyi fiyat stratejilerini etkilediğini belirten Arpacıoğlu, fiyat politikalarında alım gücünün de etkili olduğunu belirtti.

H&M'in 2018 raporuna da değinen H&M Türkiye Ülke Müdürü Müge Arpacıoğlu, üretimde kullanılan sürdürülebilir malzemelerin çeşidi, adil yaşam şartları ve şeffaflık gibi başlıklara dikkat çekti.

'2030'DA TÜM KOLEKSİYONLARI SÜRDÜRÜLEBİLİR KUMAŞLARDAN ÜRETMEYİ HEDEFLİYORUZ'



H&M'nin gelecek yıl yüzde 100 sürdürülebilir pamuk kullanmayı hedeflediğini aktaran Arpacıoğlu "2030'da tüm H&M koleksiyonlarının sürdürülebilir kumaşlardan üretilmesini amaçlayan marka 2040'ta ise karbon salınımını azaltarak iklime olumlu katkı yapacak üretim koşulları yaratmayı amaçlıyor" dedi.





'2.5 MİLYON TİŞÖRTE EŞDEĞER ÜRÜN GERİ DÖNÜŞTÜRÜLDÜ'

Arpacıoğlu, 2013 yılında başlattıkları geri dönüşüm kampanyası çerçevesinde 2018 yılında yaklaşık 470 ton, 2.5 milyon tişörte eşdeğer ürün toplandığına dikkat çekti. Bunun bir sosyal sorumluluk kampanyası olduğuna hatırlatan Arpacıoğlu, buradan elde edilen gelirin bağışlandığını, tüketicilere de getirdikleri ürün karşılığında yüzde 15'e varan oranlarda indirim kuponu verildiğini belirtti.



'ÇOCUK İŞÇİ ÇALIŞTIRAN FİRMALARLA ÇALIŞMIYORUZ'



H&M Türkiye Ülke Müdürü Müge Arpacıoğlu, mal tedarik ettikleri firmalardan birinde Suriyeli çocuk işçi çalıştırıldığının ortaya çıkmasının ardından sert önlemler aldıklarını hatırlattı ve ekledi: "Duruşumuz çok net, çocuk işçi çalıştıran firmalarla çalışmıyoruz."



İLK KEZ YERLİ BİR İSİMLE KAMPANYA TANITTI



İlk defa yerel bir iş birliğine imza atan H&M Türkiye, yaz koleksiyonunun kampanya yüzü olarak oyuncu Kerem Bürsin'i seçti.



