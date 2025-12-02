Türkiye-ABD ekonomik işbirliğinin başarılı örnekleri 'I AmChamPion 2025'te ödüllendirildi

"I AmChamPion Ödülleri" kapsamında İstanbul'da gerçekleştirilen törende ödüller sahiplerini buldu.

Türkiye-ABD ekonomik ilişkilerinin gelişmesine katkıda bulunan şirketlerin ödüllendirildiği törene, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, Dışişleri Bakan Yardımcısı Levent Gümrükçü, ABD Ticaret ve Kalkınma Ajansı Direktör Vekili Thomas Hardy ve ABD İstanbul Başkonsolosu Michael Lally’nin de aralarında bulunduğu kamu, STK ve iş dünyasından 300'ün üzerinde alanında önde gelen katılımcı yer aldı.

Ödül töreni öncesinde düzenlenen Türkiye-ABD İş Zirvesi ise Türkiye'nin dönüşen dijital ekonomisine öncülük etmenin yanı sıra kamu ve özel sektörün kritik temsilcilerini bir araya getirerek iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğini ileri teknoloji ekseninde daha da güçlendirmesi amacıyla "Yapay Zeka ve Siber Güvenlik: Sektörel Gelecek Perspektifleri" temasıyla gerçekleştirildi.

Zirvede yapay zekanın dönüştürücü gücü, regüle sektörlerdeki konumu ve siber güvenlik boyutlarına değinilirken, ABD şirketlerinin bu konudaki öncü rolü ele alındı.

"I AmChamPion" kapsamında, Türkiye ve ABD arasındaki ekonomik işbirliğinin en iyi örnekleri, ABD Yatırımı, Bölgesel Merkez, Sürdürülebilir İnovasyon, Yetenek Gelişimine Katkı ve Yılın Türk Şirketi olmak üzere 5 ayrı kategoride ödüllendirildi. Ödüllere Johnson Controls, Medtronic, PepsiCo, Cargill, Canik USA layık görüldü. Türkiye-ABD ekonomik ilişkilerine katkı sağlayan iş insanı ödülünü (Onur Ödülü) ise Kale Grubu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Zeynep Bodur Okyay aldı. Törende konuşan Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, ABD'nin Türkiye'de 16 milyar dolar, Türkiye'nin ise ABD'de 13,5 milyar dolar seviyesinde bulunan doğrudan yatırımlarının yanı sıra Türkiye'de faaliyet gösteren yaklaşık 2 bin 300 ABD'li şirketin, bu dengeli ve giderek büyüyen yatırım ilişkilerinin en somut göstergeleri arasında yer aldığını belirtti. REKLAM Dağlıoğlu, şunları kaydetti: "Ülkemiz, yılın ilk 9 ayında 11,4 milyar dolar, son 12 ayda ise 15,3 milyar dolar uluslararası doğrudan yatırım çekerek güçlü ve istikrarlı bir performans sergiledi. 2003 yılından bu yana, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yıllık ortalama 12,5 milyar dolar yatırım çekildiği göz önünde bulundurulduğunda, bu veriler Türkiye’ye olan uluslararası yatırımcı ilgisinin giderek arttığını net biçimde ortaya koyuyor.

"Yapay zeka ve siber güvenlik konuları artık şirketler için zorunlu bir gündem" AmCham Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Emre Karter de yapay zeka ve siber güvenlik konularının artık şirketler için sadece bir tercih değil, geleceği şekillendiren zorunlu bir gündem olduğunu vurguladı. Karter, şunları kaydetti: "Bu konu artık sadece bir teknoloji başlığı değil, iş dünyasının geleceğini belirleyen köklü bir dönüşüm. Her sektörü etkiliyor, karar alma süreçlerini değiştiriyor ve şirketlerin rekabet gücünü yeniden tanımlıyor. Yapay zeka yeni bir verimlilik çağının kapılarını aralarken, siber güvenlik bu çağın en stratejik unsurlarından biri haline geliyor. Bu iki alanı birlikte ele aldığımızda, şirketler ve ülkeler için yepyeni bir büyüme zemini doğuyor. Bugün burada yapılan tartışmaların hem Türkiye'deki dijital dönüşüm ekosistemine hem de Türkiye-ABD işbirliğinin geleceğine güçlü bir katkı sağlayacağına inanıyorum." AmCham Türkiye olarak 7 yıldır Türkiye-ABD ekonomik ilişkilerine katkı sağlayan projeleri ödüllendirerek teşvik ettiklerini belirten Karter, Türkiye ekonomisine 60 milyar dolardan fazla yatırımı bulunan 150'ye yakın ABD merkezli şirketi temsil eden AmCham Türkiye olarak 2004 yılından bu yana yana faaliyet gösterdiklerini belirtti.

"Yapay zeka ve siber güvenlik konuları artık şirketler için zorunlu bir gündem" AmCham Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Emre Karter de yapay zeka ve siber güvenlik konularının artık şirketler için sadece bir tercih değil, geleceği şekillendiren zorunlu bir gündem olduğunu vurguladı. Karter, şunları kaydetti: "Bu konu artık sadece bir teknoloji başlığı değil, iş dünyasının geleceğini belirleyen köklü bir dönüşüm. Her sektörü etkiliyor, karar alma süreçlerini değiştiriyor ve şirketlerin rekabet gücünü yeniden tanımlıyor. Yapay zeka yeni bir verimlilik çağının kapılarını aralarken, siber güvenlik bu çağın en stratejik unsurlarından biri haline geliyor. REKLAM Bu iki alanı birlikte ele aldığımızda, şirketler ve ülkeler için yepyeni bir büyüme zemini doğuyor. Bugün burada yapılan tartışmaların hem Türkiye'deki dijital dönüşüm ekosistemine hem de Türkiye-ABD işbirliğinin geleceğine güçlü bir katkı sağlayacağına inanıyorum." AmCham Türkiye olarak 7 yıldır Türkiye-ABD ekonomik ilişkilerine katkı sağlayan projeleri ödüllendirerek teşvik ettiklerini belirten Karter, Türkiye ekonomisine 60 milyar dolardan fazla yatırımı bulunan 150'ye yakın ABD merkezli şirketi temsil eden AmCham Türkiye olarak 2004 yılından bu yana yana faaliyet gösterdiklerini belirtti.