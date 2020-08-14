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Türkiye'de son yıllarda oldukça popüler bir tür haline gelen rap müzik, Türkiye ABD ortak yapımı bir filmle sinema perdesine taşınacak. 'That İstanbul İsshhhh' adlı flimi Darryl D. Johnson yönetecek.

Style Po Production, Moskitos Films, Darryl D. Johnson ve Mehmet Ali Arslan'ın yapımcısı olduğu film için oyuncu kadrosu oluşturulmaya başlandı. Yönetmen Johnson, Türkiye'ye gelerek oyuncu seçmelerinde bulundu. Çekimlerine bu yılın son aylarında başlanması beklenen 'That İstanbul İsshhhh'de Truth Hurts ve Ezekiel Ajeigbe de rol alacak.