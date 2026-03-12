Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol Milli Takım Türkiye - Arjantin: 55-59 (MAÇ SONUCU) - Basketbol Haberleri

        Türkiye - Arjantin: 55-59 (MAÇ SONUCU)

        A Milli Kadın Basketbol Takımımız, FIBA 2026 Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'ndaki ikinci maçında Arjantin'e 59-55 mağlup olarak ilk yenilgisini aldı. Potanın Perileri gruptaki üçüncü maçında 14 Mart Cumartesi günü Japonya ile karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.03.2026 - 22:25 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Periler, Arjantin'i geçemedi

        FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri C Grubu ikinci maçında Türkiye, Arjantin'e 59-55 mağlup oldu.

        Gruptaki ilk maçında Kanada'yı deviren A Milli Kadın Basketbol Takımımız, elemelerde ilk yenilgisini aldı. Arjantin ise ilk kez kazandı.

        Potanın Periler, gruptaki üçüncü sınavında 14 Mart Cumartesi akşamı Japonya ile kozlarını paylaşacak.

        Türkiye, ilk çeyrekte topu iyi paylaştı. Arjantin'in boyalı alanda etkili olmasını engelleyen milliler, daha çok uzun oyuncularıyla skor üretti. Dengeli geçen birinci periyot, 12-12'lik eşitlikle sona erdi.

        Takımlar ikinci çeyreğin ilk 2 dakikasında skor üretemedi. A Milli Takım, daha sonra peş peşe kaydettiği üç sayılık basketlerle 18. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 28-18. Oyunda üstünlüğünü sürdüren milliler, soyunma odasına 30-24 önde girdi.

        Arjantin, ikinci yarıya iyi bir başlangıç yaptı. Güney Amerika temsilcisi, 23. dakikada skora dengeyi getirdi: 33-33. Sevgi Uzun ve Beren Burke'nin dış atış isabetleriyle hücumda yeniden ritmini bulan ay-yıldızlılar, 27. dakikayı 44-38 üstün kapattı. Türkiye, final periyoduna da 50-44 üstün gitti.

        A Milli Takım, son çeyrekte skor üretmekte sorun yaşarken Arjantin, 37. dakikada yeniden oyuna dengeyi getirdi: 52-52. Son anları büyük çekişmeye sahne olan maçta milliler, 39. dakikaya 55-54 önde girdi. Burani, bitime 32 saniye kala serbest atış çizgisinde 2'de 1 yaptı ve maçta bir kez daha eşitlik sağlandı: 55-55. Milliler, bu anlarda üst üste yapılan hücumlardan sayı üretemedi. Arjantin, kalan sürede çizgide Mungo ve Gretter ile 2'de 2 isabet sağladı: 55-59. Türkiye, kalan sürede skor üretemedi ve maçtan 59-55 mağlup ayrıldı.

        Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

        Hakemler: Petar Pesic (Sırbistan), Yevgeniy Mikheyev (Kazakistan), Larissa Sales (Brezilya)

        Türkiye: Olcay Çakır Turgut 4, Sevgi Uzun 12, Gökşen Fitik 5, Beren Burke 14, Esra Ural Topuz 2, Alperi Onar 2, Elif Bayram 2, Derin Erdoğan 3, Sinem Ataş, Ayşe Cora Yamaner 11

        Arjantin: Gretter 16, Saravia, Burani 12, Chagas 4, Gauna 2, Siciliano 8, Martinez, Cabrera 9, Mungo 8, Gentinetta

        1. Periyot: 12-12

        Devre: 30-24

        3. Periyot: 50-44

        Beş faulle çıkan: 39.50 Olcay Çakır Turgut (Türkiye)

        ÖNERİLEN VİDEO

        Tekirdağ'da inşaatta silahlı çatışma: 1 ölü, 3 yaralı

        Tekirdağ'ın Saray ilçesinde bir inşaat alanında çıkan silahlı çatışmada 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran için yoğun diplomasi yürütüyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran için yoğun diplomasi yürütüyoruz
        Bahçeli: Her türlü senaryoya hazırlıklı olmalıyız
        Bahçeli: Her türlü senaryoya hazırlıklı olmalıyız
        Trump'tan, Fed Başkanı Powell'a faiz oranlarını "derhal" düşürmesi çağrısı
        Trump'tan, Fed Başkanı Powell'a faiz oranlarını "derhal" düşürmesi çağrısı
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        İran: Hürmüz kapalı kalmaya devam edecek
        İran: Hürmüz kapalı kalmaya devam edecek
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney, ilk kez konuştu
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney, ilk kez konuştu
        Samsunspor turu zora soktu!
        Samsunspor turu zora soktu!
        Mart kurak bayram yağışlı
        Mart kurak bayram yağışlı
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        Sakatlanan yarış atı kavurma yapıldı iddiası!
        Sakatlanan yarış atı kavurma yapıldı iddiası!
        "Hakemliği isteyerek bırakmadım!"
        "Hakemliği isteyerek bırakmadım!"
        Annesini odunla öldürdü
        Annesini odunla öldürdü
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Sanayi 2025'te karı unuttu
        Sanayi 2025'te karı unuttu
        NATO’nun balistik füze önleme sistemi
        NATO’nun balistik füze önleme sistemi
        Beşiktaş'ta 2. yarıda formayı unuttular!
        Beşiktaş'ta 2. yarıda formayı unuttular!
        Sanchez'den BMGK'ya: Veto yetkisi kaldırılmalı
        Sanchez'den BMGK'ya: Veto yetkisi kaldırılmalı
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Stratejik rezerv hamlesi gerçekten fiyatları düşürebilir mi?
        Stratejik rezerv hamlesi gerçekten fiyatları düşürebilir mi?