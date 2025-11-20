Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Diğer Atletizm Türkiye, atletizmde 6 madalyaya ulaştı - Diğer Haberleri

        Türkiye, atletizmde 6 madalyaya ulaştı

        Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye, atletizm branşında 2 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya elde etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2025 - 22:52 Güncelleme: 20.11.2025 - 22:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye, atletizmde 6 madalyaya ulaştı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'ndaki atletizm branşında 2 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalyayı kazandı.

        Oyunların 17'nci gününde Prince Fiasal Bin Fahd Stadı'nda gerçekleştirilen atletizm yarışmalarında milli sporculardan Ömer Şahin, disk atma finalindeki derecesiyle altın madalya kazandı.

        Kadınlar gülle atma finalinde ise ay-yıldızlı sporculardan Emel Dereli, altın madalyanın sahibi oldu.

        Erkekler 5 kilometre yürüyüş finalinde milli sporculardan Salih Korkmaz gümüş, Mazlum Demir ise bronz madalya aldı.

        Milli sporculardan Mikdat Sevler, erkekler 110 metre engel finalinde bronz madalyaya ulaştı.

        İsmail Nezir, Simay Özçiftçi, Berke Akçam ve Sıla Koloğlu'ndan oluşan 4x400 metre karışık bayrak takımı da finaldeki derecesiyle bronz madalya elde etti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dursun Özbek'ten bahis soruşturması açıklaması!
        Dursun Özbek'ten bahis soruşturması açıklaması!
        Cevdet Yılmaz: Gençlere 250 bin lira evlilik kredisi vereceğiz
        Cevdet Yılmaz: Gençlere 250 bin lira evlilik kredisi vereceğiz
        Dursun Özbek'ten HT Spor'da flaş açıklamalar!
        Dursun Özbek'ten HT Spor'da flaş açıklamalar!
        Dursun Özbek'ten Osimhen açıklaması!
        Dursun Özbek'ten Osimhen açıklaması!
        "İmralı'ya ziyarete olumlu bakıyoruz"
        "İmralı'ya ziyarete olumlu bakıyoruz"
        Otel sahibi ve çalışanına yakalama kararı!
        Otel sahibi ve çalışanına yakalama kararı!
        Çöpe atılan bebeğin sırrı aydınlandı
        Çöpe atılan bebeğin sırrı aydınlandı
        Erhürman, GKRY Lideri ile görüştü
        Erhürman, GKRY Lideri ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Avukatı doğruladı: 3 yıldır...
        Avukatı doğruladı: 3 yıldır...
        Milli Takım'ın play-off'taki rakibi Romanya!
        Milli Takım'ın play-off'taki rakibi Romanya!
        Devrim Özkan’ı unutamıyor
        Devrim Özkan’ı unutamıyor
        Rafa Silva krizinde yeni perde!
        Rafa Silva krizinde yeni perde!
        Zorbay Küçük adına 5 bin liralık işlem hacmi!
        Zorbay Küçük adına 5 bin liralık işlem hacmi!
        Bahis soruşturmasında 3. Lig'den 637 futbolcuya ceza!
        Bahis soruşturmasında 3. Lig'den 637 futbolcuya ceza!
        3 milyar dolarlık bulut yatırımı
        3 milyar dolarlık bulut yatırımı
        "Özgür Özel'in partiyi temizlemesi esas işi olmalı"
        "Özgür Özel'in partiyi temizlemesi esas işi olmalı"
        400 dolar olan 5 dilim elma viral oldu!
        400 dolar olan 5 dilim elma viral oldu!
        Pay repo risk yaratır mı?
        Pay repo risk yaratır mı?
        Paradigma değişikliği yaşanıyor
        Paradigma değişikliği yaşanıyor