Türkiye, atletizmde 6 madalyaya ulaştı
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye, atletizm branşında 2 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya elde etti.
Oyunların 17'nci gününde Prince Fiasal Bin Fahd Stadı'nda gerçekleştirilen atletizm yarışmalarında milli sporculardan Ömer Şahin, disk atma finalindeki derecesiyle altın madalya kazandı.
Kadınlar gülle atma finalinde ise ay-yıldızlı sporculardan Emel Dereli, altın madalyanın sahibi oldu.
Erkekler 5 kilometre yürüyüş finalinde milli sporculardan Salih Korkmaz gümüş, Mazlum Demir ise bronz madalya aldı.
Milli sporculardan Mikdat Sevler, erkekler 110 metre engel finalinde bronz madalyaya ulaştı.
İsmail Nezir, Simay Özçiftçi, Berke Akçam ve Sıla Koloğlu'ndan oluşan 4x400 metre karışık bayrak takımı da finaldeki derecesiyle bronz madalya elde etti.