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Türkiye Azerbaycan MİLLİ MAÇ ne zaman saat kaçta? Türkiye Azerbaycan CANLI yayın kanalı

Türkiye Azerbaycan maç heyecanı öncesi geri sayım sürüyor. A Milli Takım Gine Karşılaşması öncesi kardeş ülke Azerbaycan Milli Takımı'nı konuk edecek. Sporseverler Alanya Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın detaylarını araştırıyor. Peki, Türkiye Azerbaycan milli maç saati kaç? İşte Türkiye Azerbaycan maçı canlı yayın kanalı kanalı...

Türkiye Azerbaycan MİLLİ MAÇ ne zaman saat kaçta? Türkiye Azerbaycan CANLI yayın kanalı

Türkiye Azerbaycan maçı hangi kanalda, saat kaçta? Türkiye Azerbaycan maçı ne zaman? A Milli'ler kadeş ülke Azerbaycan'ın milli takımını konuk edecek. Karşılaşma öncesinde sporsevler başta belirttiğimiz soruların cevabını araştırıyor. Peki, Türkiye Azerbaycan maçı ne zaman, hangi kanalda? İşte Türkiye Azerbaycan maç saati...

TÜRKİYE AZERBAYCAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım, Antalya kampındaki ilk hazırlık maçında bu akşam Azerbaycan ile karşı karşıya gelecek. Alanya Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak ve TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.

Teknik direktör Şenol Güneş'in, Azerbaycan karşısında milli takımda bugüne kadar az forma şansı bulan isimlere yer vermesi bekleniyor. Milli takım, Antalya kampındaki ikinci hazırlık maçında ise 31 Mayıs Pazartesi günü Gine ile Antalya Stadı'nda karşılaşacak.

Antalya kampı 1 Haziran'da sona erecek ay-yıldızlı ekip, 2 Haziran'dan itibaren hazırlıklarını Almanya'da sürdürecek.

ADAY KADRO

A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir),Uğurcan Çakır (Trabzonspor),Altay Bayındır (Fenerbahçe),Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor)

Defans: Zeki Çelik (Lille),Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo),Merih Demiral (Juventus),Ozan Kabak (Liverpool),Çağlar Söyüncü (Leicester City),Umut Meraş (Le Havre),Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş)

Orta saha: Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir),Okay Yokuşlu (West Bromwich Albion),Taylan Antalyalı (Galatasaray),Dorukhan Toköz (Beşiktaş),Ozan Tufan (Fenerbahçe),Orkun Kökçü (Feyenoord),Yusuf Yazıcı (Lille),İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe),Hakan Çalhanoğlu (Milan)

Forvet: Cengiz Ünder (Leicester City),Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor),Halil Akbunar (Göztepe),Abdülkadir Ömür (Trabzonspor),Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray),Burak Yılmaz (Lille),Enes Ünal (Getafe),Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf),Halil Dervişoğlu (Galatasaray).

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