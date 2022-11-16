Türkiye - Çek Cumhuriyeti maçı için geri sayım sürüyor. Mart ayında başlayacak Euro 2023 elemeleri kapsamında hazırlık maçlarına çıkan milli takım ikinci maçında Çek Cumhuriyeti ile karşılaşacak. Maçı takip edecek futbolseverler, "Türkiye - Çek Cumhuriyeti maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milli maç biletleri tükendi mi?" sorularına yanıt arıyor. İşte zorlu mücadele öncesinde merak edilen soruların yanıtı...