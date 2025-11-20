Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.937,28 %0,31
        DOLAR 42,3701 %0,07
        EURO 48,9326 %0,11
        GRAM ALTIN 5.530,73 %-0,37
        FAİZ 39,54 %-0,23
        GÜMÜŞ GRAM 69,24 %-0,76
        BITCOIN 91.613,00 %1,22
        GBP/TRY 55,3880 %0,12
        EUR/USD 1,1522 %-0,14
        BRENT 63,97 %0,72
        ÇEYREK ALTIN 9.042,75 %-0,37
        Haberler Ekonomi Enerji Türkiye, COP31'e ev sahipliği yapacak - Enerji Haberleri

        Türkiye, COP31'e ev sahipliği yapacak

        Türkiye, gelecek yıl Antalya'da COP31 iklim zirvesine ev sahipliği yapacak

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 20.11.2025 - 12:53 Güncelleme: 20.11.2025 - 12:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye, COP31'e ev sahipliği yapacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, başkent Canberra'nın adaylıktan çekilmesinin ardından Türkiye'nin gelecek yıl Antalya'da COP31 iklim zirvesine ev sahipliği yapacağını ifade etti.

        AA'nın İngilizce servisinde yer alan habere göre Albanese, Avustralyalı kamu yayın kuruluşu ABC Radio Perth'e verdiği demeçte, "İklim Değişikliği Bakanı Chris Bowen'ın COP Müzakereleri Başkanı olması kararlaştırıldı. Konferans ve COP Başkanlığı Türkiye'de Antalya'da yapılacak ve gelecek yıl COP öncesinde Pasifik'te düzenlenecek Pasifik Dayanıklılık Fonu (PAP) adı altında, özellikle Pasifik'teki iklim finansmanına odaklanan bir COP öncesi toplantı yapılacak" dedi.

        Albanese anlaşmayı "Hem Avustralya hem de Türkiye için büyük bir kazanım" olarak nitelendirdi.

        * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Otelde kusmuk kokusu vardı! Kapıyı kilitleyip yemeğe gittim!"
        "Otelde kusmuk kokusu vardı! Kapıyı kilitleyip yemeğe gittim!"
        "Futbolun temizlenmesini istiyoruz"
        "Futbolun temizlenmesini istiyoruz"
        Zorbay Küçük adına 5 bin liralık işlem hacmi!
        Zorbay Küçük adına 5 bin liralık işlem hacmi!
        3 milyar dolarlık bulut yatırımı
        3 milyar dolarlık bulut yatırımı
        Boşanma aşamasında ihanet iddiası... Otel kan gölüne döndü!
        Boşanma aşamasında ihanet iddiası... Otel kan gölüne döndü!
        İşte otelde kilitli kalınan o anlar!
        İşte otelde kilitli kalınan o anlar!
        Türkiye'nin rakibi belli oluyor!
        Türkiye'nin rakibi belli oluyor!
        Epstein'in kardeşinden Trump iddiası: "Çok iyi arkadaşlardı"
        Epstein'in kardeşinden Trump iddiası: "Çok iyi arkadaşlardı"
        Kerem Aktürkoğlu'na dava
        Kerem Aktürkoğlu'na dava
        Osimhen'in hedefi derbi: Oynamak istiyorum
        Osimhen'in hedefi derbi: Oynamak istiyorum
        400 dolar olan 5 dilim elma viral oldu!
        400 dolar olan 5 dilim elma viral oldu!
        Paradigma değişikliği yaşanıyor
        Paradigma değişikliği yaşanıyor
        A Milli Takım basamak atladı!
        A Milli Takım basamak atladı!
        "Babamla birlikte aynı evde yaşıyor"
        "Babamla birlikte aynı evde yaşıyor"
        Papağanlar insanlar gibi konuşmayı nasıl başarıyor?
        Papağanlar insanlar gibi konuşmayı nasıl başarıyor?
        AFAD ve komandolar 1 haftadır arıyor... Korkutan bekleyiş!
        AFAD ve komandolar 1 haftadır arıyor... Korkutan bekleyiş!
        İki grubun 'pompalı'larla kanlı düellosu!
        İki grubun 'pompalı'larla kanlı düellosu!
        Ayağı kaydı, heyelanlı bölgeye düştü!
        Ayağı kaydı, heyelanlı bölgeye düştü!
        Pay repo risk yaratır mı?
        Pay repo risk yaratır mı?
        “Yapay zeka balonu” endişesi bitti mi?
        “Yapay zeka balonu” endişesi bitti mi?