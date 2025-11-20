Türkiye, COP31'e ev sahipliği yapacak

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, başkent Canberra'nın adaylıktan çekilmesinin ardından Türkiye'nin gelecek yıl Antalya'da COP31 iklim zirvesine ev sahipliği yapacağını ifade etti.

AA'nın İngilizce servisinde yer alan habere göre Albanese, Avustralyalı kamu yayın kuruluşu ABC Radio Perth'e verdiği demeçte, "İklim Değişikliği Bakanı Chris Bowen'ın COP Müzakereleri Başkanı olması kararlaştırıldı. Konferans ve COP Başkanlığı Türkiye'de Antalya'da yapılacak ve gelecek yıl COP öncesinde Pasifik'te düzenlenecek Pasifik Dayanıklılık Fonu (PAP) adı altında, özellikle Pasifik'teki iklim finansmanına odaklanan bir COP öncesi toplantı yapılacak" dedi.

Albanese anlaşmayı "Hem Avustralya hem de Türkiye için büyük bir kazanım" olarak nitelendirdi.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.