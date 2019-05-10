Türkiye'de daha önce olmayan bir uygulamaya önderlik eden Rehber Köpekler Derneği sayesinde görme engelli bireyler daha bağımsız hale geliyor, kendi başlarına sosyal hayata karışabiliyorlar. Derneğin amacı; görme engelli kişilerin kendi başlarına sosyal hayata dahil olabilmeleri için onlara dost olan rehber köpekleri yetiştirmek ve eğitmek.

10 yaşında görme yetisini kaybetmeye başlayan Rehber Köpekler Derneği Kurucusu Avukat Nurdeniz Tuncer, 30 yaşında hastalığının daha da ilerlediğini artık yolda yürürken sokakları dahi ayırt edemeyecek hale geldiğini söyledi. Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Richard Moore'un eşi Maggie Moore'un öncülüğünde kurdukları Rehber Köpekler Derneği sayesinde pek çok görme engelli bireye yardımcı olduklarını söyledi.

YÜZDE 90 ORANINDA GÖRME KAYBI ŞARTI

Nurdeniz Tuncer'e Türkiye'nin ilk rehber köpeği olan Kara, rehberlik ediyor. Dernek kapsamında rehber olmaya uygun köpekler eğitiliyor, eğitimi tamamlanan köpekler talep eden görme engellilere ücretsiz olarak veriliyor. Ancak rehber köpek sahiplenebilmek için yüzde 90 oranında görme kaybının olma koşulu bulunuyor.

AKTİF OLARAK ÇALIŞAN KÖPEK SAYISI 4, REHBER KÖPEK İÇİN BEKLEYEN GÖRME ENGELLİ SAYISI 250

Tuncer, “Türkiye’de bugün 756 bin görme engelli birey bulunuyor. Derneğimize rehber köpek sahiplenebilmek için başvuranların sayısı ise 250. Şu anda aktif olarak çalışan rehber köpek sayımız 4, terapi köpeği sayımız 3 ve eğitimde olan köpek sayımız ise 7. Bu sayının artması için çalışmalarımız devam ediyor. Bunun için de seçilen köpeklerin ilk bir yıllık bakımını sağlayan gönüllü bakıcı ailelerimizin de sayısının artmasını hedefliyoruz. Bu anlamda bize destek sağlayan herkese teşekkür ediyor ve desteklerin artmasını diliyoruz" açıklamasında bulundu.

Rehber Köpekler Derneği Kurucularından Avukat Nurdeniz Tunçer ve Nestlé Purina Petcare Genel Müdürü Ayça Erkol ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte, katılımcılara rehber köpeklerin görme engellilerin hayatındaki rolü anlatıldı. Etkinliğe gönüllü bakıcı aile üyesi İncihan Usluel ve rehber köpeği Aslan ile hayatı değişen görme engelli Yusuf Uçar da katılarak deneyimlerini paylaştı.

Nurdeniz Tunçer ve rehber köpeği Kara

“YENİ REHBER KÖPEKLER YETİŞMESİNE DESTEK OLUYORUZ"

2015 yılından bu yana Rehber Köpekler Derneği’ni desteklediklerini belirten Ayça Erkol, “Tüm dünyada hayvanlarla bir arada olmanın insanlara pozitif bir katkısı olduğuna inanıyoruz. Bu inançla hayata geçirdiğimiz çalışmalardan biri de Rehber Köpekler Derneği’yle yaptığımız işbirliği. Derneğin mama sponsorluğunu yürütüyoruz. Ayrıca ürün ve araç gereç ihtiyaçlarına da sponsor oluyoruz. Derneğin düzenlediği etkinliklerde ana sponsorlardan biri olarak desteğimizi sürdürüyoruz. Bugüne kadar yaklaşık 10 ton mamayı rehber köpeklerle buluşturduk. Tabii en önem verdiğimiz şeylerden biri de yeni rehber köpeklerin yetişmesine destek olabilmek. Rehber köpekler, görme engelli bireylerin hayatında büyük önem taşıyor. Bunun için de dernekle beraber çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor” dedi.

Yusuf Uçar ve rehber köpeği Aslan

HAYATI ASLAN'DAN ÖNCE VE ASLAN'DAN SONRA DİYE İKİYE AYRILIYOR

Hayatını Aslan’dan önce ve Aslan’dan sonra olarak ikiye ayırabileceğini söyleyen görme engelli Yusuf Uçar, “Eskiden görme engelliydim ama artık Aslan ile görebiliyorum” dedi.

Uçar, rehber köpeği Aslan'dan önce değnekle yürüdüğünü söyleyen ama bunun konforlu olmadığını, sürekli bir yerlere çarptığını ama Aslan'dan sonra sorunsuz bir şekilde sokaklarda yürüyebildiğini söyledi.

"HİSSETTİRDİĞİ DUYGU TARİF EDİLEMEZ"

Gönüllü bakıcı aile üyesi İncihan Usluel ise “İmkanı elveren herkese gönüllü bakıcı aile olmayı tavsiye ederim. Hissettirdiği duygu tarif edilemez” diye konuştu.

Gönüllü bakıcı aile programı nedir?

Rehber Köpekler Derneği aracılığıyla yürütülen program, rehber köpek yetiştirmeye destek sağlamayı amaçlıyor. Bu programa göre ilk bir yıl, eğitilecek yaşa gelene kadar köpeklere bakacak bireyler gönüllü oluyor. Bu gönüllülerin tüm mama ve veterinerlik masrafları dernek tarafından karşılanıyor.

Rehber köpek eğitimi ne kadar sürüyor?

Gönüllü bakıcı aile ile geçirdiği süre sona eren köpekler, 3-6 ay sürecek eğitimlerini görmek üzere derneğin eğitim merkezine getiriliyor. Uzmanlar tarafından eğitilen köpekler eğitimi başarı ile tamamlarsa rehber köpek olarak hayatına devam ediyor. Eğitim sonucunda rehber köpek olamayan köpekler ise terapi köpeği oluyor.

Rehber köpek sahibi olmak için neler gerekiyor?

Rehber köpek sahiplenebilmek için kişinin yüzde 90 oranında görme kaybının olması gerekiyor. Bunun ardından eğitimini tamamlamış rehber köpekler ile görme engelli birey buluşturuluyor ve kendisine en uygun olan köpekle eşleştiriliyor. Ardından 1 aylık bir eğitim dönemi sonunda birbirine uyum sağladıkları takdirde hayatlarına beraber devam ediyorlar.