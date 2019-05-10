Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Türkiye'de dolar milyoneri sayısı yüzde 3 artacak

Londra merkezli Knight Frank'ın servet raporuna göre, Türkiye'de bulunan dolar milyoneri sayısı 2018'de önceki yıla göre yüzde 1 azalarak 83 bin 947'ye geriledi. Firma söz konusu rakamın 2023'te 86 bin 467'ye çıkacağı öngörüsünde bulundu. Bu, 4 yıl boyunca günde ortalama 1.8 kişinin dolar milyoneri olacağı anlamına geliyor.

milyoner

Türk yatırımcılara konut ve perakende gayrimenkul konularında danışmanlık ve aracılık hizmeti veren Global Real Estate Development'in (GRED) iş birliği gerçekleştirdiği başka bir gayrimenkul danışmanlık firması İngiliz Knight Frank, 2019 Servet Raporu'nu ilk kez Türkiye'de açıkladı. Düzenlenen basın toplantısında raporun sonuçlarını paylaşan Knight Frank Ortağı Kate Everett-Allen, bu yıl 13'üncüsü açıklanan raporun, ultra net yüksek değerli kişilerin ülkelere göre dağılımına, servetin ortaya çıkmasını etkileyen faktörlere, küresel servet şehirleri indeksine ve lüks yatırım indeksine ilişkin bilgiler içerdiğini söyledi.

SERVET BÜYÜMESİ YAVAŞLADI

Rapora göre geçen sene dünya çapında küresel servet büyümesinin yavaşladığını, yalnızca Asya'da büyüme gözlendiği dile getiren Allen, raporda, ABD-Çin arasındaki ticaret savaşlarına, Singapur'a ve lüks yatırımlarıyla yabancılar için cazibe noktası olmaya başlayan Güney Afrika'ya özel verilerin bulunduğunu aktardı. Allen, raporu, servet danışmanı, aile şirketi ya da özel bankacılardan oluşan 600 kişiye dayandırdıklarını kaydederek, bu kişilerin toplamda 77 bin müşteri ve 3 trilyon dolar değerinde bir serveti simgelediğini bildirdi.

DÜNYADA 19 MİLYONA DAYANDI

Dünya genelinde bir milyon dolar ve üzeri servete sahip kişi sayısı 2018'de önceki yıla göre yüzde 3 artarak 18 milyon 985 bin 606'dan 19 milyon 603 bin 681'e yükseldiğini dile getiren Allen, rakamın 2023'te yüzde 19 artışla 23 milyon 404 bin 810'a ulaşmasını beklediklerini aktardı. Allen, kullandığı evi dışındaki varlıklarının değeri 30 milyon dolar olan ve ultra net yüksek değerli kişi olarak tanımlananların sayısının ise 2018'de önceki yıla göre yüzde 4 artarak 198 bin 342'ye yükseldiğini, rakamın 2023'te 250 bin kişiye çıkacağının tahmin edildiğini söyledi. Bu grup içerisindeki kişilerin halihazırda en çok Avrupa, Kuzey Amerika ve Asya'da yaşadığını anlatan Allen, "Orta Doğu'daki petrol zengini ülkelerin küresel öneminin alternatif enerji kaynakları dolayısıyla düşeceği ön görülürken, Afrika'da Güney Afrika Cumhuriyeti ve Güney Amerika'da da Brezilya’nın mevcut konumlarını koruyacaklarını düşünülüyor." dedi.

YÜZDE 3'LÜK ARTIŞ YAŞANACAK

Allen, Türkiye'de dolar milyonerleri sayısının 2018'de önceki yıla göre yüzde 1 azalarak 83 bin 947'ye gerilediğini kaydederek, rakamın 2023'te yüzde 3 yükselişle 86 bin 467'e ulaşacağını bildirdi. Bu, Türkiye'de 4 yıl boyunca günde ortalama 1.8 kişinin dolar milyoneri olacağı anlamına geliyor. Ultra net yüksek değerli kişi sayısının Türkiye'de 2018'de yüzde 2 azalarak bin 695'e düştüğünü dile getiren Allen, bu rakamın ise yüzde 3 artışla 2023'te bin 752'ye yükseleceğini aktardı. Allen, kişilerin gelirleri arttıkça hükümetlerin de bu gelir sahibi kişileri kendi ülkelerine çekmek için bazı girişimleri olduğunu belirterek, bu girişimlere örnekler verdi.

YÜZDE 36'SININ İKİNCİ PASAPORTU VAR

Kate Everett-Allen, ultra net yüksek değerli kişilerin önceliğinin taşınmak olduğunu ifade ederek, bugün için ultra net yüksek değerli kişilerin yüzde 36'sının ikinci pasaporta sahip olduğunu, yüzde 29'unun ise ikinci pasaport sahibi olmayı düşündüğünü söyledi. Allen, yüksek gelirli kişilerin yüzde 42'sinin halihazırda başka bir ülkede evi bulunduğunu, yüzde 22'sinin ise farklı bir ülkeden ev almayı hedeflediğini kaydederek, "Araştırmamıza katılanlar arasından başka bir ülkede ev sahibi olanların başında yüzde 83 ile Suudiler, yüzde 71 ile Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşları geliyor." diye konuştu.

İSTANBUL DUBAİ'DEN DEĞERLİ

Raporda dünyadaki fiyat hareketlerini izleyerek ülke bazlı gayrimenkul taleplerini ortaya çıkaran Prime International Residential Index'in (PIRI 100) de yer aldığını dile getiren Allen, buna göre, ilk sırada yüzde 11,1'lik bir büyümeyle Filipinler'in başkenti Manila'nın geldiğini bildirdi. Allen, "Fiyat hareketleriyle ölçümlediğimiz bir diğer konu da bir milyon dolar karşılığı sahip olunabilen metrekare miktarı. Bu çerçevede listenin başında 16 metrekare ile Monaco geliyor. Monaco'yu 22 metrekare ile Hong Kong ve 31 metrekare ile Londra takip ediyor" ifadelerini kullandı. Gayrimenkul fiyatlarında en zengin yüzde 5'lik dilime hitaben hayata geçirilen projelerin ücretlerini baz aldıklarını kaydeden Allen, buna göre Türkiye'de bir milyon dolara 109 metrekare konut satın alınabildiğini, böylece İstanbul'un, Orta Doğu'da Dubai'den daha değerli olduğunun ortaya çıktığını anlattı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ziraat'ten çiftçiye yeni kredi paketi
PARAZiraat'ten çiftçiye yeni kredi paketi
Dış ticaret dengesi ve istihdam Çin'i Trump'ın 1 numaralı düşmanı haline getirdi
PARAİşte Trump'ı çıldırtan tablo!
ABD-Çin ticaret savaşı tüm dünyayı etkileyecek
PARADünyadan 105 milyar dolar silecek
Garanti'den KAP'a isim değişikliği açıklaması
PARAİsmi değişiyor
Fırtınanın şiddeti arttı
PARAFırtınanın şiddeti arttı
Bankacılık sektörünün kredi hacmi geriledi
PARABankacılık sektörünün kredi hacmi geriledi
Son dakika! Merkez Bankası'ndan ikinci dolar hamlesi
PARAMerkez'den ikinci hamle
Avustralya dolar'ında yazım hatası
PARAYeni paralarında hata tespit edildi!
400 milyon liralık 'sera kredisi' kullandırdı
PARATalep 1 milyar TL'yi buldu!
Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı
PARABankacılık sektörünün mevduatı azaldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X