Türkiye'de Dolunay objektiflere böyle yansıdı
Türkiye'nin dört bir yanında beliren Dolunay görsel şölen sundu. İşte yurttan Dolunay manzaraları...
Ankara'da akşam saatlerinde gökyüzünde beliren dolunay, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir ile güzel görüntülere sahne oldu.
Ankara
Ankara
Ankara
Dolunay ve Galata Kulesi eşsiz görüntüler oluşturdu.
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul'da dolunay, Büyük Çamlıca Camii ile birlikte görüntülendi.
İstanbul
İstanbul
İstanbul
Nevşehir'de sabaha karşı beliren dolunay, Kapadokya semalarındaki sıcak hava balonlarıyla güzel görüntü oluşturdu.
Kapadokya
Kapadokya
Bitlis'in Ahlat ilçesinden izlenen Van Gölü'nün üzerinde yükselen dolunay seyri eşsiz görüntüler ortaya çıkardı.
Van Gölü
Düzce'de akşam saatlerinde gökyüzünde beliren dolunay, güzel görüntü oluşturdu.
Düzce
Düzce
Trabzon
Trabzon