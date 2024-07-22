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        Haberler Yaşam Türkiye'de Dolunay objektiflere böyle yansıdı

        Türkiye'de Dolunay objektiflere böyle yansıdı

        Türkiye'nin dört bir yanında beliren Dolunay görsel şölen sundu. İşte yurttan Dolunay manzaraları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.07.2024 - 11:38 Güncelleme: 22.07.2024 - 11:38
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        Ankara'da akşam saatlerinde gökyüzünde beliren dolunay, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir ile güzel görüntülere sahne oldu.

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        Ankara

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        Ankara

        4

        Ankara

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        Dolunay ve Galata Kulesi eşsiz görüntüler oluşturdu.

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        İstanbul

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        İstanbul

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        İstanbul

        9

        İstanbul

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        İstanbul

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        İstanbul'da dolunay, Büyük Çamlıca Camii ile birlikte görüntülendi.

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        İstanbul

        13

        İstanbul

        14

        İstanbul

        15

        Nevşehir'de sabaha karşı beliren dolunay, Kapadokya semalarındaki sıcak hava balonlarıyla güzel görüntü oluşturdu.

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        Kapadokya

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        Kapadokya

        18

        Bitlis'in Ahlat ilçesinden izlenen Van Gölü'nün üzerinde yükselen dolunay seyri eşsiz görüntüler ortaya çıkardı.

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        Van Gölü

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        Düzce'de akşam saatlerinde gökyüzünde beliren dolunay, güzel görüntü oluşturdu.

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        Düzce

        22

        Düzce

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        Trabzon

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        Trabzon

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        Kayseri'de dolunay manzarası böyle kaydedildi.

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        Kayseri

        #Türkiyede Dolunay
        #Dolunay manzaraları
        #dolunay
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