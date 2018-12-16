Insert, basılı reklam, TV reklamı, radyo reklamı ve online kanallardaki fiyat verilerini kategorilendirip, takip eden pazar araştırma kuruluşu BrandZone, 2018 yılı akıllı telefon kampanya verilerini analiz etti. Teknoloji marketleri, hiper marketler, telekom kanalları ve yerel zincirlerin akıllı telefon kampanyalarını inceleyen BrandZone verilerine göre; 5.8 inç ve daha büyük ekranlı akıllı telefon kampanyaları 2018’de atağa kalktı.

Buna göre 2018’de 5.8 inç ve daha büyük ekranlı akıllı telefonlar yüzde 50’lik kampanya oranı ile ilk sırada yer aldı. Yüzde 37’lik kampanya oranı 5.1 inç ve 5.7 inç ikinci sırada yer alırken, yüzde 12 kampanya oranı ile 4.2 inç ve 5 inç üçüncü sırada yer aldı. BrandZone verilerine göre; 8 çekirdekli işlemciye sahip akıllı telefon kampanyaları 2018’de yüzde 75.7’ye yükseldi. 4 çekirdekli işlemciye sahip akıllı telefon kampanyaları 2018’de yüzde 16.1 ile ikinci sırada yer aldı.

6 çekirdekli işlemciye sahip akıllı telefon kampanyaları 2018’de yüzde 7.4 ile üçüncü sırada yer aldı. 2 çekirdekli işlemciye sahip akıllı telefon kampanyaları 2018’de yüzde 0.6 ile dördüncü sırada yer alırken, tek çekirdekli işlemciye sahip akıllı telefon kampanyalarında 2018 yılında hiç kampanya düzenlenmediği görüldü.

SAMSUNG, CASPER, HUAWEI…

Akıllı telefon kategorisinde toplamda 6 yıldır açık ara lider marka olan Samsung, 2018’de de bu liderliğini sürdürdü. BrandZone verilerine göre; 2018’de Samsung yüzde 43’lük kampanya oranıyla en fazla kampanya düzenleyen marka oldu.

Yüzde 19’luk oranla Casper ikinci; yüzde 12’lik oranla Huawei üçüncü; yüzde 11’lik oranla Apple dördüncü; yüzde 5’lik oranla Vestel beşinci; yüzde 3’lük oranla Xiaomi ve General Mobile altıncı; yüzde 2’lik oranla Nokia yedinci sırada yer aldı. BrandZone verilerine göre; 2018’de en fazla kampanyası yapılan işletim sistemi yüzde 88 kampanya oranıyla Android oldu. iOS işletim sistemli akıllı telefonların 2018’de yüzde 12 oranında kampanya düzenlendi.

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