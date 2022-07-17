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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye'de hangi elektrikli otomobiller satılıyor?

Kısa bir süre önce elektrikli otomobillerin ÖTV oranlarında yapılan yeni düzenleme, bu araçları yeniden gündeme taşıdı. Son yıllarda neredeyse tüm markaların elektrikli otomobil geliştirmeye hız vermesi önümüzdeki yıllarda yollardaki elektrikli otomobil sayısını artıracak. Yakın gelecekte birçok elektrikli modelin pazara giriş yapması beklenirken, Türkiye'de satılan tüm elektrikli otomobilleri ve özelliklerini ortaya çıkardık...

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  • ÖTV düzenlemesi bu araçları yeniden gündeme taşıdı! Türkiye'de hangi elektrikli otomobiller satılıyor? - Otomobil Haberleri

    Elektrikli otomobillerin ÖTV oranlarında bundan kısa bir süre önce yeni düzenlemeye gidilmesi, bu araçları yeniden gündeme getirdi. 
  • ÖTV düzenlemesi bu araçları yeniden gündeme taşıdı! Türkiye'de hangi elektrikli otomobiller satılıyor? - Otomobil Haberleri

    Son yıllarda neredeyse tüm markaların elektrikli otomobil geliştirmeye hız vermesi ve yıl sonunda tanıtılacak yerli otomobil Togg'un da elektrikli bir otomobil olması, önümüzdeki yıllarda yollardaki elektrikli otomobil sayısını artıracak.
  • ÖTV düzenlemesi bu araçları yeniden gündeme taşıdı! Türkiye'de hangi elektrikli otomobiller satılıyor? - Otomobil Haberleri

    Elektrikli otomobiller Ocak-Haziran döneminde 499 adetlik satış rakamına ulaştı. Geçen yılın aynı döneminde 274 adet elektrikli otomobil satıldığı göz önüne alındığında, Türkiye'deki elektrikli araç satışlarının 1 yılda yüzde 82 arttığı görülüyor. 
  • ÖTV düzenlemesi bu araçları yeniden gündeme taşıdı! Türkiye'de hangi elektrikli otomobiller satılıyor? - Otomobil Haberleri

    Yakın gelecekte birçok elektrikli modelin yollar çıkması ve bu araçların pazar paylarını artırması beklenirken, Türkiye'de satılan tüm elektrikli otomobilleri ve özelliklerini ortaya çıkardık.
  • ÖTV düzenlemesi bu araçları yeniden gündeme taşıdı! Türkiye'de hangi elektrikli otomobiller satılıyor? - Otomobil Haberleri

    AUDI E-Tron

    Motor gücü: 300 kW

    Menzil: 440 kilometre

    Fiyat: 2 milyon 720 bin 200 TL

     
  • ÖTV düzenlemesi bu araçları yeniden gündeme taşıdı! Türkiye'de hangi elektrikli otomobiller satılıyor? - Otomobil Haberleri

    AUDI E-Tron GT

    Motor gücü: 300 kW (408 beygir) 

    Menzil: 440 kilometre

     

    Fiyat: 2 milyon 720 bin 200 TL
  • ÖTV düzenlemesi bu araçları yeniden gündeme taşıdı! Türkiye'de hangi elektrikli otomobiller satılıyor? - Otomobil Haberleri

    BMW i4

    Motor gücü: 340 kW  

    Menzil: 590 kilometre

     

    Fiyat: 2 milyon 190 bin 900 TL
  • ÖTV düzenlemesi bu araçları yeniden gündeme taşıdı! Türkiye'de hangi elektrikli otomobiller satılıyor? - Otomobil Haberleri

    BMW iX

    Motor gücü: 326 kW  

    Menzil: 425 kilometre

     

    Fiyat: 3 milyon 169 bin 500 TL
  • ÖTV düzenlemesi bu araçları yeniden gündeme taşıdı! Türkiye'de hangi elektrikli otomobiller satılıyor? - Otomobil Haberleri

    BMW iX3

    Motor gücü: 286 kW  

    Menzil: 460 kilometre

     

    Fiyat: 2 milyon 363 bin 500 TL
  • ÖTV düzenlemesi bu araçları yeniden gündeme taşıdı! Türkiye'de hangi elektrikli otomobiller satılıyor? - Otomobil Haberleri

    CITROEN Ami

    Motor gücü: 6 kW  

    Menzil: 75 kilometre

     

    Fiyat: 219 bin TL
  • ÖTV düzenlemesi bu araçları yeniden gündeme taşıdı! Türkiye'de hangi elektrikli otomobiller satılıyor? - Otomobil Haberleri

    HYUNDAI Kona Electric

    Motor gücü: 100 kW  

    Menzil: 484 kilometre

     

    Fiyat: 811 bin 523 TL
  • ÖTV düzenlemesi bu araçları yeniden gündeme taşıdı! Türkiye'de hangi elektrikli otomobiller satılıyor? - Otomobil Haberleri

    JAGUAR I-Pace

    Motor gücü: 294 kW  

    Menzil: 470 kilometre

     

    Fiyat: 2 milyon 489 bin 389 TL
  • ÖTV düzenlemesi bu araçları yeniden gündeme taşıdı! Türkiye'de hangi elektrikli otomobiller satılıyor? - Otomobil Haberleri

    KIA EV6

    Motor gücü: 239 kW  

    Menzil: 506 kilometre

     

    Fiyat: 2 milyon 9 bin 900 TL
  • ÖTV düzenlemesi bu araçları yeniden gündeme taşıdı! Türkiye'de hangi elektrikli otomobiller satılıyor? - Otomobil Haberleri

    MERCEDES-BENZ EQA

    Motor gücü: 215 kW  

    Menzil: 422 kilometre

     

    Fiyat: 1 milyon 746 bin TL
  • ÖTV düzenlemesi bu araçları yeniden gündeme taşıdı! Türkiye'de hangi elektrikli otomobiller satılıyor? - Otomobil Haberleri

    MERCEDES-BENZ EQB

    Motor gücü: 215 kW  

    Menzil: 407 kilometre

     

    Fiyat: 1 milyon 777 bin 500 TL
  • ÖTV düzenlemesi bu araçları yeniden gündeme taşıdı! Türkiye'de hangi elektrikli otomobiller satılıyor? - Otomobil Haberleri

    MERCEDES-BENZ EQC

    Motor gücü: 300 kW  

    Menzil: 403 kilometre

     

    Fiyat: 2 milyon 316 bin 500 TL
  • ÖTV düzenlemesi bu araçları yeniden gündeme taşıdı! Türkiye'de hangi elektrikli otomobiller satılıyor? - Otomobil Haberleri

    MERCEDES-BENZ EQE

    Motor gücü: 215 kW  

    Menzil: 613 kilometre

     

    Fiyat: 2 milyon 710 bin 500 TL
  • ÖTV düzenlemesi bu araçları yeniden gündeme taşıdı! Türkiye'de hangi elektrikli otomobiller satılıyor? - Otomobil Haberleri

    MERCEDES-BENZ EQS

    Motor gücü: 385 kW  

    Menzil: 649 kilometre

     

    Fiyat: 3 milyon 740 bin TL
  • ÖTV düzenlemesi bu araçları yeniden gündeme taşıdı! Türkiye'de hangi elektrikli otomobiller satılıyor? - Otomobil Haberleri

    MINI Cooper SE

    Motor gücü: 135 kW  

    Menzil: 234 kilometre

     

    Fiyat: 825 bin TL
  • ÖTV düzenlemesi bu araçları yeniden gündeme taşıdı! Türkiye'de hangi elektrikli otomobiller satılıyor? - Otomobil Haberleri

    PORSCHE Taycan

    Motor gücü: 300 kW  

    Menzil: 416 kilometre

     

    Fiyat: Resmi sitesinde açıklanmıyor
  • ÖTV düzenlemesi bu araçları yeniden gündeme taşıdı! Türkiye'de hangi elektrikli otomobiller satılıyor? - Otomobil Haberleri

    RENAULT Zoe

    Motor gücü: 80 kW  

    Menzil: 395 kilometre

     

    Fiyat: 739 bin TL
  • ÖTV düzenlemesi bu araçları yeniden gündeme taşıdı! Türkiye'de hangi elektrikli otomobiller satılıyor? - Otomobil Haberleri

    SERES 3

    Motor gücü: 120 kW  

    Menzil: 310 kilometre

     

    Fiyat: 920 bin TL
  • ÖTV düzenlemesi bu araçları yeniden gündeme taşıdı! Türkiye'de hangi elektrikli otomobiller satılıyor? - Otomobil Haberleri

    SKYWELL ET5

    Motor gücü: 150 kW  

    Menzil: 460 kilometre

     

    Fiyat: 915 bin TL
  • ÖTV düzenlemesi bu araçları yeniden gündeme taşıdı! Türkiye'de hangi elektrikli otomobiller satılıyor? - Otomobil Haberleri

    SUBARU Solterra

    Motor gücü: 160 kW  

    Menzil: 466 kilometre

     

    Fiyat: 1 milyon 485 bin 930 TL
  • ÖTV düzenlemesi bu araçları yeniden gündeme taşıdı! Türkiye'de hangi elektrikli otomobiller satılıyor? - Otomobil Haberleri

    VOLVO XC40 Recharge

    Motor gücü: 170 kW  

    Menzil: 425 kilometre

     

    Fiyat: 1 milyon 546 bin 895 TL

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