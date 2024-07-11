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        Haberler Gündem Türkiye'de orman yangınları! Yangınlarda son durum! - Güncel haberler

        Türkiye'de orman yangınları! Yangınlarda son durum!

        Muğla'nın Fethiye, Edirne'nin Lalapaşa, Kütahya, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Şırnak'ın İdil ilçelerinde yangın çıktı. Muğla'nın Fethiye, Edirne'nin Lalapaşa, Kütahya, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Şırnak'ın İdil ilçelerindeki yangınlar ekiplerin müdahalesi sonrasında kontrol altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 19:05 Güncelleme: 11.07.2024 - 19:18
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        Türkiye'de orman yangınları!
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        Muğla'nın Fethiye, Edirne'nin Lalapaşa, Kütahya, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Şırnak'ın İdil ilçelerinde yangın çıktı.

        EDİRNE

        Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde Bulgaristan sınırında çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

        Ömeroba köyündeki ormanlık alanda yangın çıkması üzerine, bölgeye Edirne, Kırklareli, Çanakkale ve İstanbul'dan itfaiye ile orman işletme ekipleri sevk edildi.

        Yangına 5 helikopter, 2 uçak, 17 arasöz, 8 su tankeri ve 70 personelle havadan ve karadan müdahale edildi.

        Ömeroba ve çevre köylerde yaşayan vatandaşlar da ekiplerin söndürme çalışmalarına destek verdi. Vatandaşlar, anız alanlarını traktörle sürerek yangının yayılmasını engellemeye çalıştı.

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        Bu arada, alevlere müdahale eden bazı itfaiye erleri yaralandı. Yaralılara ilk müdahale, olay yerindeki sağlık görevlileri tarafından yapıldı.

        Edirne Vali Yardımcısı Sıdkı Zehin, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve Vali Yardımcısı Eyyüp Batuhan Ciğerci, İl Jandarma Komutanı Albay Hacı Ali Büber ve Lalapaşa Belediye Başkanı Zafer Sezgin Geldi de bölgeye giderek söndürme çalışmaları hakkında bilgi aldı.

        Ekipler, rüzgar nedeniyle yangını yaklaşık 6 saat süren mücadele sonucunda kontrol altına aldı.

        Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

        MUĞLA

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

        Katrancı Koyu yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 1 helikopter, 2 arazöz, su tankeri ve personel sevk edildi.

        Ekiplerin etkin mücadelesiyle alevler yayılmadan söndürüldü.

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        ŞIRNAK

        Şırnak'ın İdil ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Köyceğiz köyü mevkisinde tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangın Şekerköy mevkisi sınırlarına kadar ulaştı.

        İhbar üzerine bölgeye, itfaiye ve İdil Orman Şefliği ekipleri sevk edildi.

        Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        KÜTAHYA

        Kütahya'da yaklaşık 5 kilometrelik alanda etkili olan anız yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Büyüksaka köyü yakınlarında tarım arazilerinin bulunduğu bölgeden dumanlar yükseldiğini görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirdi.

        Bunun üzerine bölgeye Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözlü ekipler ile Kütahya Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Köylüler traktörlere takılı pulluklarla yanan bölgelerin etrafını çevirirken, ekiplerde söndürme çalışması yaptı.

        Büyüksaka köyü ile Akçamescit köyü arasındaki yaklaşık 5 kilometrelik alanda etkili olan yangın, yaklaşık 2 saat süren çalışmayla kontrol altına alındı.

        Yangında onlarca dönüm tarım arazisi zarar görürken, bölgede ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.

        TEKİRDAĞ

        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde çıkan anız yangını itfaiye ve orman işletme ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Seymenli Mahallesi'nde hasat edilmiş buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman işletme ekipleri sevk edildi.

        Yangın, itfaiye ve orman işletme ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Yaklaşık 100 dekar tarım arazisi zarar gördü.

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