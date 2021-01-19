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Sosyal medya şirketlerinden temsilci kararı

Türkiye'den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan ve yasal zorunluluğa rağmen temsilci atamayan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarından VK ve Dailymotion gerçek, Youtube, Tiktok, Facebook ve Instagram ise tüzel kişi temsilci bulundurma yönünde tercihte bulundu. Temsilci atamayan sosyal medya ağlarına reklam veren şirketlere de ceza kesilecek

Türkiye'de temsilci bulundurmayı kabul eden sosyal medya şirketleri tercihlerini yaptı
AA

1 Ekim'de yürürlüğe giren ve "Sosyal Medya Yasası" olarak da ifade edilen 7253 sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" kapsamında yurt dışı kaynaklı sosyal medya şirketlerinin 2 Kasım'a kadar ülkeye temsilci atamaları gerekiyordu. Türkiye'den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan ve yasanın gereğini yerine getirmeyenlere 10'ar milyon lira ceza verilmişti.

Bu süreçte, dünyanın önde gelen sosyal ağ sağlayıcılarından VK ve Dailymotion tercihini gerçek kişi, Youtube, Tiktok, Facebook ve Instagram tüzel kişi temsilciden yana kullandı.

Sosyal medya ağlarının, belirledikleri temsilcileri yasal süre dolmadan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kuruluna (BTK) bildirecekleri öğrenilirken Twitter'ın sahibi olduğu canlı yayın platformu Periscope'un mart ayında kapanması bekleniyor.

TEMSİLCİ BİLDİRİMİNDE BULUNMAYANLARA PARA CEZASI

BTK, yasal sürenin sona ermesinin ardından temsilci bildiriminde bulunmayan Twitter, Periscope, Pinterest ve şirketlerine 40'ar milyon lira idari para cezası kesti.

İkinci kez verilen idari para cezasının tebliğinden itibaren 30 gün içinde de bu yükümlülük uygulanmazsa Türkiye'de mukim vergi mükellefi gerçek ve tüzel kişilerin ilgili sosyal medya şirketine reklam vermesi yasaklanacak ve bu kapsamda para transferi yapılamayacak.

Türkiye'de temsilci bulundurmayan Twitter ve Pinterest'e verilen reklam yasağı kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Reklam yasağı uygulamasını; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK),Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu, BTK ile ilgili tüm kamu kurumları denetleyecek. Temsilci atamayan sosyal medya ağlarına reklam veren şirketlere de ceza kesilecek.

BANT GENİŞLİKLERİ DARALTILABİLECEK

BTK Başkanı, reklam yasağı kararının verildiği tarihten itibaren 3 ay içinde gerekli yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde ilgili sosyal ağın internet trafiği bant genişliğinin yüzde 50, başvurunun kabulüne ilişkin hakim kararının uygulanmasından itibaren 30 gün içinde söz konusu yükümlülüğün yerine getirilmemesi durumunda da yüzde 90'a kadar daraltılması için sulh ceza hakimliğine başvurabilecek.

Sosyal medya şirketleri, bu süreçlerin sonunda da olsa Türkiye'de temsilcilik açmayı kabul ederlerse kendilerine o güne kadar kesilen idari para cezalarının dörtte biri tahsil edilecek, reklam yasağı kaldırılacak ve internet trafiği bant genişliğine yapılan müdahale de sonlandırılacak.

Yasa kapsamında, sosyal medya şirketleri Türkçe yapılan başvuruları Türkçe yanıtlayacak.

Kişilik haklarının ve özel hayatın gizliliğinin ihlaline ilişkin başvurulara sosyal ağ sağlayıcı tarafından 48 saat içinde cevap verilecek. Sosyal medya şirketleri, kişi başvurularına ilişkin 6 ayda bir rapor yayımlayacak.

Mahkeme kararına rağmen 24 saat içinde hukuka aykırı içerikleri çıkarmayan sosyal ağlar, doğacak zarardan sorumlu olacak.

Ayrıca sosyal medya şirketleri, Türkiye'deki kullanıcıların verilerini Türkiye'de bulundurma yönünde gerekli tedbirleri alacak.

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