Hilton, Türkiye’deki ilk Curio Collection otelini Sultanahmet’te açtı. Hagia Sofia Mansions-Curio Collection by Hilton adıyla hizmete başlayan tesisin, Dorak Holding tarafından yönetileceği bildirildi.

Kapadokya Bölgesi başta olmak üzere İstanbul, Ankara ve Kuşadası’nda turizm yatırımları bulunan Dorak Holding’in imzasını taşıyan proje ile Yeşil Ev ve Soğuk Çeşme Sokağı’ndakiler dahil toplam 17 konak, asıllarına uygun olarak restore edilen Sarnıç Fine Dining Restaurant ve tarihi Sarnıç SPA/Jakuzi, Sofia Garden Cafe ve Sofia Teras Restoran, Hagia Sofia Mansions-Curio Collection By Hiton çatısı altında hizmet vermeye başladı.

Hilton'un Curio Collection otellerinin yerel dokunun bir parçası olarak, şehrin ruhunu yansıtmasıyla ön plana çıktığı ve bu nedenle farklı şehirlerdeki her bir Curio otelinin kendi kimliğinin bulunduğu açıklanıyor.

9 bin metrekarelik bir alanda yer alan Hagia Sofia Mansions-Curio Collection by Hilton, Sultan Ahmet Camii’ne 70 metre, Ayasofya Müzesi ve Topkapı Sarayı’na 50 metre, Kapalıçarşı’ya 600 metre mesafede yer alıyor.